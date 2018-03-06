«السورية» تُقلص خسائرها الفصلية 61%

أظهرت البيانات المالية للشركة الكويتية السورية القابضة، تراجع خسائر الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 60.9 %، على أساس سنوي.

وبحسب نتائج الشركة للبورصة، بلغت خسائر الفترة 69 ألف دينار (230.5 ألف دولار)، مقابل خسائر بنحو 176.32 ألف دينار (588.9 ألف دولار) للربع الرابع من 2016.

وحققت الشركة أرباحاً بقيمة 580.36 ألف دينار في العام الماضي، مقابل خسائر بنحو 63.47 ألف دينار في عام 2016.

وكانت أرباح الشركة ارتفعت 475.4 % في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي لتصل 649.35 ألف دينار، مقابل أرباح بنحو 112.85 ألف دينار للفترة المماثلة من عام 2016.

وأوصى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه الذي انعقد امس، بتوزيع أرباح نقدية للعام الماضي بنسبة 3 % من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 3 فلوس لكل سهم.