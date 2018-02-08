كتب – محمود شندي:

تباين اداء اسواق المال الخليجية امس حيث أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة على تراجع بنسبة 0.2% عند 7403 نقاط (-14 نقطة)، مواصلًا هبوطه لخامس جلسة، مسجلًا أدنى إغلاق في نحو شهر، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.6 مليار، وحافظ مؤشر أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاعه بدعم أسهم الاستثمار والبنوك والعقارات، ليسجل ارتفاعه للجلسة الثانية على التوالي.وسجل المؤشر العام ارتفاعاً بنسبة 0.08%، مستقراً عند مستوى 4599.47 نقطة رابحاً من خلالها 3.78 نقطة وعاد سوق دبي المالي للهبوط في نهاية جلسة الخميس؛ بفعل ضغوط بيع على أغلب الأسهم القيادية ونزل المؤشر العام للسوق بنسبة 0.85%، فاقداً نحو 28.36 نقطة ليغلق عند 3325.62 نقطة، وواصلت بورصة البحرين تراجعاتها خلال تداولات جلسة الخميس، مسجلة خامس تراجع على التوالي وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.25% إلى مستوى 1333.02 نقطة بخسارة نحو 3.36 نقطة وارتفعت بورصة قطر في ختام تعاملات الخميس بدعم أسهم النقل والبضائع، وسط تقلص بالتداولات وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.06% ليصل إلى النقطة 8893.27، رابحاً 5.53 نقطة ، وارتفع المؤشر العام لسوق مسقط بنهاية التعاملات آخر جلسات الأسبوع بنسبة 0.7%، عند مستوى 5006.62 نقطة، رابحاً 34.92 نقطة وشهد مؤشر داو جونز تراجعا محدودا بواقع 19 نقطة ليبلغ 24893 نقطة وارتفع مؤشر نيكاي 245 نقطة ليبلغ 21890 نقطة بنحو 1.1% والى التفاصيل:

“السعودي” يتراجع 14 نقطة

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة على تراجع بنسبة 0.2% عند 7403 نقاط (-14 نقطة)، مواصلًا هبوطه لخامس جلسة، مسجلًا أدنى إغلاق في نحو شهر، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.6 مليار ريال وأغلق سهم “سابك” على تراجع بنسبة 1% عند 104 ريالات وتراجع سهم “أسمنت اليمامة” بنحو 2% عند 16.78 ريال، عقب انخفاض أرباح الشركة خلال الربع الرابع 2017 إلى 16.94 مليون ريال وبنسبة 51% مقارنة بنفس الفترة من العام 2016 وتصدر سهم “الحكير” التراجعات بأكثر من 6% عند 30.10 ريال، وأنهت أسهم “المراعي” و”دار الأركان” و”بترورابغ” و”ساب” و”العربي الوطني” و”ينساب” تداولاتها امس على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3%.

“أبوظبي” يربح 3 نقاط

وحافظ مؤشر أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاعه بدعم أسهم الاستثمار والبنوك والعقارات، ليسجل ارتفاعه للجلسة الثانية على التوالي. وسجل المؤشر العام ارتفاعاً بنسبة 0.08%، مستقراً عند مستوى 4599.47 نقطة رابحاً من خلالها 3.78 نقطة وقاد ارتفاع المؤشر قطاع الاستثمار بصعود نسبته 1.81%، مدفوعاً بسهم الواحة كابيتال الذي ارتفاع بنحو 1.95% كما انتعش قطاع البنوك 0.36%، بفضل ارتفاع سهمي الشراقة الإسلامي وأبوظبي الأول 1.52%، و0.88% على التوالي وقاد صعود قطاع العقارات بنسبة 0.10%، سهم الدار العقارية بنحو 0.44% وفي سياق آخر، هبط قطاع الاتصالات 0.57%، بفعل تراجع السهم بنفس النسبة مع نهاية التعاملات.

“دبي” يفقد 28 نقطة

عاد سوق دبي المالي للهبوط في نهاية جلسة الخميس؛ بفعل ضغوط بيع على أغلب الأسهم القيادية ونزل المؤشر العام للسوق بنسبة 0.85%، فاقداً نحو 28.36 نقطة ليغلق عند 3325.62 نقطة، وهو أدنى مستوى للمؤشر منذ 28 يونيو 2017، متجاهلاً ارتفاعات الجلسة الماضية وتراجعت السيولة بنسبة إلى 394.19 مليون درهم مقارنة بـ 398.52 مليون درهم، وتراجعت أحجام التداول إلى 159.25 مليون سهم مقارنة بـ 195.77 مليون سهم وتصدر التراجعات قطاع الاستثمار 1.9% مع تراجع سهم دبي للاستثمار 2.08% لـ 2.35 درهم وسط انتظار المستثمرين للنتائج السنوية الخاصة بالشركة، كما انخفض شعاع 2.6% لـ 1.11 درهم رغم تحولها نتائجها للأرباح ونزل قطاع التأمين 1.83% مع هبوط سهم تكافل الإمارات 5.15% بالغاً 1.84 درهم، وتراجع السلع 1.5% مع انخفاض سهم دي أكس بي 1.6% لـ 0.594 درهم.

“البحرين” تتراجع 3 نقاط

واصلت بورصة البحرين تراجعاتها خلال تداولات جلسة الخميس، مسجلة خامس تراجع على التوالي وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.25% إلى مستوى 1333.02 نقطة بخسارة نحو 3.36 نقطة ويسجل مؤشر السوق البحرينية أقل مستوى له في نصف شهر ، بما يعادل نحو 12 جلسة تداول في البورصة وتراجعت أحجام التداول لتصل إلى 4.3 مليون سهم مقابل 7.6 ملايين سهم، كما انخفضت قيمة التداول إلى 1.6 مليون دينار بحريني مقارنة بـ 3.4 مليون دينار قيمة تداولات جلسة أمس. وهبط بالمؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.38%؛ بضغط من سهمي الخليجي التجاري 9.57%، والإثمار القابضة 2.63% كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 0.34%، بفعل هبوط سهم جي اف اتش المالية بنحو 1.32% مع اقفال جلسة.

“قطر” يربح 5 نقاط

ارتفعت بورصة قطر في ختام تعاملات الخميس بدعم أسهم النقل والبضائع، وسط تقلص بالتداولات وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.06% ليصل إلى النقطة 8893.27، رابحاً 5.53 نقطة عن إقفاله الأربعاء وتراجعت السيولة إلى 216.21 مليون ريال مقابل 568.67مليون ريال بالجلسة السابقة، كما انخفضت أحجام التداول إلى 10.29 مليون سهم مقابل 13.13مليون سهم بجلسة أمس وشهدت الجلسة ارتفاع قطاعان أولهما البضائع بـ0.54%، بدعم نمو 4 أسهم على رأسها السلام العالمية بـ1.46% وزاد النقل 0.08%، مدفوعاً بشكل أساسي لارتفاع سهم ملاحة وحيداً بـ 3.93% وفي المقابل تراجع 5 قطاعات أبرزها العقارات بـ1.17%، لانخفاض سهم إزدان وحيداً بنسبة 3.47%.

34 نقطة مكاسب “مسقط”

ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط بنهاية التعاملات آخر جلسات الأسبوع بنسبة 0.7%، عند مستوى 5006.62 نقطة، رابحاً 34.92 نقطة ودعم أداء المؤشر ارتفاع قطاع الخدمات وحيداً، بنسبة 1.71%؛ بدعم 7 أسهم، وتصدر أريدو الرابحين بنسبة 7.72%, وارتفع النهضة للخدمات 2.99%، انخفض مؤشر القطاع المالي 0.54%؛ بضغط 7 أسهم, تقدمها البنك الوطني متصدر المتراجعين اليوم بنسبة 3.74%, وتراجع بنك العز الإسلامي 2.67%، وانخفض كذلك المدينة تكافل 2.08% وتراجع كذلك مؤشر الصناعة 0.04%.