السويدية كالا تحرز الذهبية الأولى في الألعاب الشتوية

بيونغ تشانغ-أ ف ب: أحرزت السويدية تشارلوت كالا السبت الذهبية الاولى في دورة الالعاب الاولمبية الشتوية المقامة في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية حتى 25 فبراير الجاري، بعد احرازها المركز الاول سباق التزلج لمسافة 15 كلم (سكياتلون).

وسجلت كالا في طريقها الى ذهبية السباق (7,5 كلم بأسلوب كلاسيكي و7,5 كلم بأسلوب حر) 40:44,7 دقيقة، متقدمة بفارق 7,8 ثوان على النروجية مارين بيورغن التي نالت الفضية، و10,1 ثوان على الفنلندية كريستا بارماكوسكي صاحبة البرونزية.

واصبحت بيورغن صاحبة أفضل سجل لدى السيدات في تاريخ دورات الألعاب الاولمبية الشتوية بعد ان رفعت رصيدها الى 11 ميدالية (6 ذهبيات و4 فضيات وبرونزية)، ونالت تهنئة رئيس اللجنة الاولمبية الدولية الالماني توماس باخ الذي كان موجودا عند خط الوصول.

وقالت كالا ان احراز الذهبية الأولى في الالعاب «يعني الكثير»، مؤكدة «كنت متوترة، والالعاب هي أمر كنت اركز عليه منذ فترة طويلة. اشعر انني بحال جيدة هذا الموسم ولكن اعرف ان الجميع يحاول الوصول الى مستوى مثالي في الالعاب الاولمبية».

وتابعت «اردت تجربة شيء ما في اللفة الاخيرة دون ان انتظر كثيرا، فسارت الامور كما اريد».

وبعدما كانت بيورغن (37 عاما) السباقة الى الهجوم في السباق الذي اقيم في أجواء مناخية مثالية، انتزعت كالا المبادرة في الكيلومتر الثاني عشر لتتقدم بسرعة بفارق خمس ثوان عن منافساتها، ثم اتسع الى 10 ثوان قبل 1,5 كلم من الوصول قبل ان يستقر عند نحو سبع ثوان عند خط النهاية.

وافتتحت الالعاب الاولمبية في بيونغ تشانغ اول من امس وشهد دخولا مشتركا لوفدي الكوريتين الجنوبية والشمالية الى حفل الافتتاح.

وأطلقت على هذا الاولمبياد تسمية «أولمبياد السلام» وسط تقارب بين الكوريتين، بعد قرار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون المشاركة، وصولا الى حد إرسال شقيقته كيم يو-جونغ لترؤس الوفد.