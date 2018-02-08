السويد تستدعي سفير إيران بسبب إعدام أكاديمي

أعلنت وزارة الخارجية السويدية أنها استدعت السفير الإيراني لدى ستوكهولم، للاحتجاج على تأييد حكم الإعدام الصادر ضد الأكاديمي والباحث الإيراني أحمد رضا جلالي، الذي يحمل وثائق الإقامة الدائمة في السويد.
ونقل موقع «العربية. نت» الالكتروني عن الإذاعة السويدية، أن وزيرة الخارجية مارغوت فالستروم، كتبت في مذكرة أن السويد استدعت السفير الإيراني وطالبت بإلغاء حكم الإعدام بحق جلالي.
وقالت فالستروم، إن «السويد تريد إلغاء عقوبة الإعدام بحق جلالي، وناشدت مراراً الأعضاء الآخرين في الاتحاد الأوروبي للتحرك، وهذا ما ستفعله مرة أخرى مع السلطات العليا في إيران».
ويتهم المسؤولون الإيرانيون جلالي بتقديم معلومات إلى إسرائيل للمساعدة في اغتيال عدد من العلماء النوويين، الأمر الذي ينفيه جلالي بشدة من خلال رسائل صوتية من السجن ورسائل نشرتها زوجته ومنظمة العفو الدولية.
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