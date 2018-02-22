السويسرية جيزان تحرز ذهبية الكومبينيه بالاولمبياد

بيونغ تشانغ-أ ف ب: احرزت السويسرية ميشيل جيزان لقب بطلة مسابقة كومبينيه التزلج الالبي، امس في دورة الالعاب الاولمبية الشتوية المقامة في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية حتى 25 فبراير.

وانهت جيزان المنافسات بزمن 2:20,9 دقيقة، وتقدمت على الاميركية ميكايلا شيفرين (2:21:87 د) والسويسرية الاخرى ويندي هولدنر (2:22,34 د).

وحققت الشقيقة الاصغر لدومينيك جيزان بطلة الانحدار في سوتشي 2014، اول ذهبية لسويسرا في التزلج الالبي خلال الدورة الحالية، بعد ثلاث فضيات وبرونزية واحدة.

وسجلت ميشيل جيزان (24 عاما) التي كانت ثالثة في منافسات الانحدار، رابع اسرع توقيت في التعرج، وخلفت بالتالي الالمانية ماريا هوفل-رايش التي توجت قبل اربع سنوات في سوتشي الروسية، في سباق سيختفي من الالعاب الشتوية بعد الدورة الحالية.

وحافظت ميشيل جيزان على ثبات ادائها، فتفوقت على النجمة الاميركية شيفيرين (22 عاما) التي سيطرت على الانحدار قبل ان تسقط لدى خروجها من المضمار مفوتة فرصة اخيرة في هذه الدورة للحصول على الذهب في منافسات الفردي.

وكانت شيفرين توجت بذهبية التعرج الطويل، واحرزت فضية التعرج، وبحصولها على البرونزية تساوت مع مواطنتها ليندسي فون صاحبة ثلاث ميداليات من مختلف المعادن، وباتت كل منهما على بعد ميدالية واحدة من اي لون كان لمعادلة الرقم القياسي في عدد الميدليات في التزلج وفي دورة واحدة والمسجل باسم الاميركية جوليا مانكوسو التي احرزت اربع ميداليات احداها ذهبية في تورينو الايطالية 2006.

ورغم تحقيقها افضل توقيت في الجولة الثانية، اكتفت هولدنر بالبرونزية، هي الميدالية الثانية لها في الدورة.