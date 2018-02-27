السياسة السعودية تجاه القضايا الإقليمية

د. عبدالله راشد السنيدي

د. عبدالله راشد السنيدي

تتميز سياسة المملكة العربية السعودية تجاه القضايا في المنطقة العربية والإقليمية بل وعلى مستوى العالم بأنها سياسة واحدة لا تتغير، لكونها بُنيت على مبادئ العدل والحق وعدم التدخل في شؤون الآخرين، فمثلاً عندما عزم رئيس النظام العراقي البائد على غزو دولة الكويت واحتلالها سارعت المملكة العربية السعودية في عهد الملك فهد رحمه الله، بطريقة سلمية في الحيلولة دون حصول ذلك حيث جمعت سمو ولي عهد الكويت آنذاك الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح رحمه الله، ونائب صدام عزت إبراهيم الدوري، إلا أن صدام لم يبالِ بهذه الجهود وقام بغزو الكويت واحتلالها وتشريد حكومتها وأهلها في بداية أغسطس سنة 1990 ومع ذلك حاولت المملكة في الساعات الأولى من الغزو ثني صدام عن تهوره،إلا أنه تمادى ولم يستجب لأي جهد في ذلك، ولم تتوقف المملكة عن جهودها بعد أن وصلت القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة إلى منطقة الخليج العربي، استعداداً لتحرير الكويت، فقد ظلت المملكة تطالب صدام بالانسحاب من الكويت طيلة احتلاله لها، حتى قبل قيام الحرب، إلا أنه استمر على عناده، إلى أن حصلت له ولجيشه الهزيمة النكراء، والجميع يدرك أن تحرير الكويت من الغزو العراقي تم بفضل الله أولاً , ثم بجهود المملكة العربية السعودية التى فتحت أجوائها وهيأت أراضيها لقوات التحالف والتى كانت عضواً محورياً فيه، بل إن الملك فهد قال كلمته المشهورة إما نبقى معاً أو نذهب معاً، وأما عن غزو العراق في العشرين من مارس سنة 2003 بسبب اتهامه بامتلاك أسلحة الدمار الشامل، فقد كان الموقف السعودي واضحاً منذ البداية؛ حيث حثت المملكة الإدارة الأميركية رغم علاقتها غير المستقرة مع النظام العراقي السابق على عدم غزو العراق، لأن الأسباب التي بُني عليها الغزو ليست مؤكدة، إضافةً إلى ما سوف يلحقه هذا الغزو من تبعات سلبية على العراق ومواطنيه وعلى المنطقة، وهو ما حصل بالفعل، فقد اختلّ الأمن في العراق وتفشَّت الطائفية وتراجع مستوى الخدمات، وبعد الغزو وقفت المملكة مع الشعب العراقي، حيث مدَّته بالغذاء والدواء، كما أن المملكة لم تتدخل في العراق لصالح فئة على أخرى، بل كانت تنظر للعراقيين بمنظار واحد، وجميعنا يتذكر ما صدر حول ذلك بأن المملكة تأمل في أن يسود السلام والمحبة والتفاهم بين العراقيين، وأن عليهم أن يحتكموا إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع مطالبتها الآخرين بعدم التدخل في العراق، كما أن من مواقف المملكة الإيجابية نحو العراق استضافتها سنة 2006 لعدد من الزعماء والعلماء العراقيين من مختلف الشرائح العراقية في بيت الله الحرام من أجل مناقشة الوضع في بلادهم والوصول إلى حلول مناسبة، وقد انتهى ذلك الاجتماع بالخروج بتوصيات إيجابية.

أما بالنسبة للقضية الفلسطينية، فإن موقف المملكة منذ بداية القضية سنة 1948ليس محلاً للمزايدة، فالملك عبدالعزيز رحمه الله وقف بالمال والرجال مع الفلسطينيين في حرب 1948، والملك فيصل رحمه الله وقف مع دول المواجهة مع إسرائيل بالمال والرجال في حرب 1967، وقطع البترول وهو المورد الرئيس للمملكة عن دول الغرب في حرب 1973، والملك عبدالله رحمه الله طرح مبادرته التاريخية لحل القضية الفلسطينية التي تبناها العرب بالإجماع والتي تقوم على مبدأ الأرض مقابل السلام، ولا تزال هذه القضية محل الرعاية والاهتمام مادياً ومعنوياً في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وجميعنا نتذكر الجهود التي بذلها جلالته مع المجتمع الدولي لإرغام إسرائيل على فتح المسجد الأقصى بعد أن قامت بإغلاقه بشكل كامل في منتصف سنة 2017.

كاتب سعودي

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