لندن-أ ف ب:

توج مانشستر سيتي بلقبه الاول في حقبة مدربه الاسباني جوسيب غوراديولا بعد ان احرز مسابقة كأس رابطة الاندية الانكليزية المحترفة لكرة القدم اثر فوزه على ارسنال 3-صفر اول من امس في المباراة النهائية على ملعب «ويمبلي» في لندن.

وسجل الاهداف الارجنتيني سيرخيو اغويرو (19) والبلجيكي فنسان كومباني (58) والاسباني دافيد سيلفا (65).

وهو اللقب الاول لسيتي تحت اشراف غوارديولا في موسمه الثاني مع الفريق. وتبقى امامه بطولة الدوري الانكليزي التي يتصدرها بفارق مريح يبلغ 13 نقطة (قبل مباراته مع ارسنال بالذات الخميس المقبل في ختام المرحلة الثامنة والعشرين)، ومسابقة دوري ابطال اوروبا التي خطا فيها خطوة كبيرة نحو بلوغ ربع النهائي بعد ان اكتسح بازل السويسري برباعية نظيفة في ذهاب الدور الثاني.

وكان فريق غوارديولا خرج بطريقة مفاجئة امام ويغان المتواضع من ثمن نهائي مسابقة كأس انكلترا.

من جهته، يحارب ارسنال لنيل مقعد مؤهل للمشاركة الاوروبية الموسم المقبل، واوقعته القرعة في مواجهة صعبة جدا مع ميلان الايطالي في ثمن نهائي مسابقة الدوري الاوروبي «يوروبا ليغ» التي يتوجب عليه الظفر بلقبها لضمان المشاركة مباشرة في مسابقة دوري ابطال اوروبا دون انهاء الموسم بين الاربعة الاوائل في البريمرليغ.

ورفع سيتي عدد القابه في المسابقة الى خمسة، وبقي ارسنال عند لقبيه عامي 1987 و1993. يملك ليفربول الرقم القياسي برصيد 8 القاب.

والتقى الفريقان ذهابا في الدوري عندما فاز سيتي 3-1 وثار لخسارته امام ارسنال في نصف نهائي كأس الاتحاد 1-2 بعد تمديد الوقت الموسم الماضي.

وقال غوارديولا لشبكة سكاي سبورت «اللقب مهم. نحن سعداء جدا، وتهنئة كبيرة الى الجميع في مانشستر سيتي والى جماهيرنا. هذه الكأس هي لمانشستر سيتي وليست لي».

وتابع «لم نكن جيدين في الشوط الاول، وكانت هناك العديد من الاخطاء، وفي الثاني لعبنا بشجاعة وشخصية اكبر، وكنا رائعين».

من جهته، قال الفرنسي ارسين فينغر مدرب ارسنال «يجب ان نتقبل الانتقاد حين نخسر المباريات»، مضيفا «يتعين علينا التعافي بسرعة. تأهلنا الى النهائي وخسرنا، وبالتالي علينا الان التركيز على مبارياتنا في الدوري الممتاز».

وتحدى غوارديولا السلطات الكروية الانكليزية حيث حضر الى ملعب ويمبلي واضعا شارة صفراء دعما للقادة المسجونين بسبب مطالبتهم باستقلال اقليم كاتالونيا الاسباني.

وكان الاتحاد الانكليزي لكرة القدم اتهم غواردويولا الجمعة الماضي بأنه يخرق قوانينه بوضع الشارة على سترته، ومنحه مهلة للرد على الاتهام».

والقت السلطات الاسبانية القبض على عدد من قادة كاتالونيا المطالبين باستقلال الاقليم بعد استفتاء اجري العام الماضي.

وكان غوارديولا المولود في كاتالونيا شرح سابقا سبب وضع هذه الشارة بقوله «اقوم بذلك لان شخصين محددين في اسبانيا دافعا عن حرية التصويت، الذي لا توافق عليه السلطات، هما في السجن. انه امر غير عادل».

وتابع «حسنا، يمكنهم ايقافي لفعل ذلك. اذا ارادوا ايقافي، ويفا، الدوري الممتاز، فيفا، فلا بأس بذلك».