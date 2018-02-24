لندن-وكالات: يتطلع فريقا مانشستر سيتي وآرسنال للخروج من صدمة الهزيمة واستعادة ذاكرة الانتصارات، عندما يلتقيان اليوم، في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنكليزية لكرة القدم، الذي يستضيفه ملعب ويمبلي.

وكان مانشستر سيتي خسر أمام ويغان 0-1 في دور الـ16 بكأس الاتحاد الإنجليزي، فيما خسر آرسنال أمام أوسترسوند السويدي 1-2، في إياب دور الـ32 بالدوري الأوروبي، وبينما تأهل آرسنال لدور الـ16 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 4-2، إلا أن الأداء المتواضع الذي ظهر به الفريق أضعف الثقة في الفريق.

ويبحث مانشستر سيتي عن لقبه الثالث في هذه البطولة في آخر 5 مواسم، عقب الفوز في 2014 و2016، والخامس له في تاريخه.

ويسعى مدربا الفريقين لكتابة التاريخ، إذ يبحث الإسباني جوسيب غوارديولا عن أول ألقابه مع مانشستر سيتي، فيما يتطلع الفرنسي آرسين فينغر للفوز للمرة الأولى بلقب كأس الرابطة.

وفاز فينغر بسبعة ألقاب لكأس الاتحاد لكنه فشل في الفوز بلقب كأس الرابطة من قبل.

مواجهة نارية

في الدوري المحلي..تطغى المواجهة بين المدربين البرتغالي جوزيه مورينيو والايطالي انتونيو كونتي على القمة التي تجمع فريقيهما مانشستر يونايتد وتشلسي اليوم في المرحلة الثامنة.

وستكون الانظار شاخصة على دكة بدلاء الفريقين، اذ انه قبل نحو عام، فصل الحكم الرابع بين المدربين اللذين دخلا في حرب كلامية في يناير حين اتهم مورينيو منافسه بأنه يتصرف «مثل المهرج» على خط الملعب، كما انه المح الى علاقة كونتي بالتلاعب بنتائج المباريات في ايطاليا، لكن الاخير اكد انه «لن ينسى» تعليقات منافسه.

وفي ظل اقتراب مانشستر سيتي من احراز اللقب بابتعاده في الصدارة بفارق 16 نقطة عن مانشستر يونايتد اقرب منافسيه، فان قمة «اولد ترافورد» ستكون مهمة في الصراع على المراكز الثاني والثالث والرابع، اذ يحتل تشلسي حامل اللقب المركز الرابع برصيد 53 نقطة.

ويفصل ليفربول بين يونايتد وتشلسي وله 54 نقطة.

وتأتي مباراة القمة بين يونايتد وتشلسي في توقيت غير مناسب للاول، بعد خسارته امام نيوكاسل في المرحلة الماضية صفر-1. وهي الخسارة الثانية لفريق مورينيو في آخر ثلاث مباريات في الدوري بعد ان سقط امام توتنهام في المرحلة الخامسة والعشرين بالنتيجة ذاتها.

في المقابل، استعاد تشلسي في المرحلة الماضية نغمة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين، اثر تغلبه على وست بروميتش البيون متذيل الترتيب 3-صفر.