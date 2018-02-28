السيسي أوفد زعتر لتهنئة الكويت

القاهرة – كونا:هنأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي امس الكويت أميرا وشعبا بمناسبة حلول العيد الوطني ال57 والذكرى ال27 للتحرير.

جاء ذلك خلال استقبال سفير الكويت لدى مصر محمد الذويخ أمين عام الرئاسة المصرية المستشار حسام زعتر مندوبا عن الرئيس السيسي للتهنئة بالأعياد الوطنية.

وقال السفير الذويخ في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان المستشار زعتر “حمل تمنيات وتحيات الرئيس السيسي لأخيه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وللشعب الكويتي بمناسبة العيد الوطني ال57 وعيد الاستقلال وعيد التحرير ال 27”.

وأضاف السفير الذويخ في هذا الصدد أن هذه المبادرة تنم عن مدى عمق العلاقات بين البلدين وحرص القيادة المصرية على تقديم التهاني والتبريكات للقيادة الكويتية وللحكومة والشعب الكويتي بهذه المناسبة المجيدة.

وأكد أن العلاقات الكويتية – المصرية “قوية وبناءة وأخوية ومتجذرة تاريخية وتنمو باضطراد” بفضل رعاية ودعم وتشجيع القيادتين الحكيمتين والحكومتين الرشيدتين وتطلعات الشعبين الشقيقين للمزيد من التعاون والمزيد من أواصر هذه الاخوة.