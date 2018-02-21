القاهرة – وكالات: دافع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن استيراد شركات خاصة في بلاده الغاز الطبيعي من إسرائيل؛ مؤكدا أنه يأتي ضمن خطة لتحول البلاد إلى مركز إقليمي للطاقة.

وقال السيسي، في كلمة متلفزة أمس، إن الحكومة ليست طرفا في استيراد الغاز من إسرائيل، وخاطب مواطنيه بالقول “أحرزنا هدفا يا مصريين في موضوع الغاز، وأصبحنا مركزا إقليميا لصناعته في المنطقة”، موضحا “لدينا تسهيلات ومنشآت للتعامل مع الغاز ليست موجودة في دول كثيرة”.

وقدر قيمة استهلاك بلاده من مشتقات الطاقة، بنحو 12 مليار دولار سنويا، منها 125 مليون دولار شهريا من إسرائيل، موضحا أن مصر تهدف لجذب الغاز الخام المكتشف في كل من قبرص واسرائيل ولبنان ودول أخرى، ومعالجته بمنشاتها قبل اعادة تصديره.

وتابع أن مصر اقتنصت الفرصة من دول أخرى في المنطقة كانت تريد أن تصبح المركز الاقليمي للطاقة.

من جانبه، أكد وزير البترول المصري طارق الملا في تصريحات متلفزة، انه يتعين تسوية الخلافات المعلقة مع اسرائيل من أجل انجاز الاتفاق، مشيرا الى طعن مصري على حكم أصدرته غرفة التجارة الدولية في 2015 يأمر مصر بدفع تعويض ملياري دولار، بعد انهيار اتفاق لتصدير الغاز الى اسرائيل، كما اشترط مراعاة الاتفاق أبعاد الأمن القومي، وأن يحقق الاستيراد قيمة مضافة للاقتصاد.

على صعيد متصل، نقلت صحيفة مصرية أمس، عن مصدر مطلع قوله إن “من المتوقع أن تبدأ شركة دولفينوس، استلام شحنات الغاز من الشركاء في إسرائيل خلال العام المقبل.

على صعيد آخر، فتحت السلطات المصرية، أمس، ولمدة أربعة أيام، معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، استثنائياً في كلا الاتجاهين، لسفر الحالات الإنسانية، وعودة العالقين.

ميدانيا، أعلن الجيش المصري، القضاء على أربعة إرهابيين في اطار العملية الشاملة “سيناء 2018”.

وقال المتحدث العسكري تامر الرفاعي في البيان رقم 11 بشأن العملية، ان القوات الجوية دمرت ثمانية اهداف تستخدمها العناصر الارهابية كأماكن للايواء والاختباء”، مضيفا أنه تم قصف مدفعي ل179 هدفا، واعتقال 112 مطلوبا، وتدمير 13 سيارة و27 دراجة نارية، و350 ملجأ ووكرا ومخزنا، وعدد من الخنادق المجهزة هندسيا، وتفجير 14 عبوة ناسفة.

على صعيد متصل، أعلن الرفاعي، أنه لا صحة لما تردد بشأن قصف طائرة حربية بالخطأ نقطة عسكرية بشمال سيناء.

من جهة أخرى، أعلن مصدر أمني بوزارة الداخلية، القبض على ستة من المطلوبين من عناصر جماعة “الإخوان”، أثناء اختبائهم بمزرعة خاصة برئيس حزب “مصر القوية”، والمرشح الرئاسي السابق، والموقوف حاليا، عبد المنعم أبو الفتوح، في منطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.