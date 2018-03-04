القاهرة – وكالات:

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء أمس، بمطار القاهرة الدولي، ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، الذي بدأ زيارة للقاهرة تستغرق ثلاثة أيام.

ووصل الأمير محمد بن سلمان، إلى القاهرة، في مستهل أول جولة خارجية يقوم بها منذ تقلده ولاية العهد العام الماضي، وتشمل كلا من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في استقباله عند سلم الطائرة التي حطت على مدرج مطار القاهرة المقابل لقاعة كبار الزوار.

وقال مدير المكتب الخاص للأمير محمد بن سلمان، بدر العساكر، على “تويتر” إن “طائرات حربية تستقبل وترافق طائرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لدى دخوله الأجواء المصرية”، فيما ازدانت شوارع القاهرة احتفالا بالزيارة وسط استقبال رسمي وشعبي حاشد.

وتأتي زيارة محمد بن سلمان للقاهرة، قبل رحلته المقررة الى بريطانيا الاربعاء، لاجراء محادثات مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي، وزيارته الى الولايات المتحدة التي تستمر من 19 الى 22 مارس الجاري، وتشهد بحث العلاقات والعديد من الملفات السياسية والاقتصادية وتطورات المنطقة.

وذكر بيان للديوان الملكي السعودي، إن الزيارة تأتي استجابة لدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا أن ولي العهد سيجتمع مع الرئيس المصري وعدد من المسؤولين في حكومته، “لبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك”.

ووصفت وكالة الأبناء السعودية “واس” العلاقات التي تربط مصر والسعودية، بأنها تتميز بمكانة عالية لما تتمتعان به من موقع على الخريطة السياسية والجغرافية جسد ثقلها على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية.

وذكرت بتقرير مطول، أن المواقف بين البلدين الشقيقين تمتاز بتطابق الرؤى واتفاق حول القضايا الإقليمية باختلاف جوانبها، وبما تشكله من علاقات عميقة وقوية وتاريخية وستراتيجية، لا تشوبها شائبة، وتزداد متانة وقوة وصلابة في المستقبل في أفضل حالاتها بدعم من قيادتي البلدين برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

بدورها، أكدت وكالة أنباء الشرق الأوسط “أ ش أ” الرسمية المصرية، أن الزيارة تشكل نقطة تحول في مسار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

من جانبه، أكد رئيس البرلمان العربى مشعل السلمي، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان لمصر تؤكد عمق العلاقات التاريخية والستراتيجية بين البلدين، موضحا فى تغريدة على “تويتر “أن مصر والسعودية يقومان بدور محوري في حفظ الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب والتصدي للتدخلات في الشأن العربي”.

من جهته، ثمن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش جولة الأمير محمد بن سلمان، مؤكدا بتغريدة على “تويتر”، إنها تحمل معها ثقل السعودية السياسي وبرنامجا طموحا يغير المنطقة إيجابيا.

وقال المتحدث الرئاسي المصري بسام راضي، لفضائية “دي ام سي”، إن زيارة الأمير محمد بن سلمان، بمثابة محطة تاريخية إضافية، تضاف إلى مسيرة العلاقات بين مصر والسعودية.

ويشهد السيسي برفقة محمد بن سلمان، اليوم، العرض المسرحي “سلم نفسك”، الذي يلقى الضوء على المجتمع المصرى وقضية الإرهاب، وذلك على مسرح مركز الإبداع، كما يزوران، الاسماعيلية لتفقد عدد من المشروعات القومية وقناة السويس الجديدة.

كما يستقبل بابا الأقباط تواضروس الثاني، الأمير محمد بن سلمان، في المقر البابوي بكاتدرائية الكنيسة الأرثوذكسية بالقاهرة، وذلك للمرة الأولى.

وقال المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية القس بولس حليم، إن ولي العهد أول مسؤول سعودي بهذا المستوى الرفيع يزور المقرر البابوي، موضحا بشأن دلالة الزيارة، أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مؤسسة مصرية قامت بدور وطني على مدار 20 قرنا وتعبر عن مصريتها في كل الأحداث، وهي أكبر كنيسة في الشرق الأوسط، ومن ثم لها أهميتها ودورها الذي يتلاقى مع الدور الإصلاحي الكبير، الذي يقوم به ولي العهد السعودي.

وفي إطار الاستعدادات للزيارة، شددت سلطات مطار القاهرة الدولي من إجراءاتها، وأعلنت حالة الاستنفار والطوارئ القصوى، حيث ضاعفت عدد أفراد الأمن في الطرق والمحاور المؤدية إلى المطار، وانتشر رجال الشرطة السريون في صالات السفر والوصول، وقرية البضائع وساحات الانتظار.

كما تكثيف القوات المُكلفة بتأمين محيط مقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية، وشهدت المنطقة والطريق المؤدي لمطار القاهرة، انتشارًا مكثفًا من قوات الحرس الجمهوري، وتم تزيين الأعمدة والشوارع المحيطة بالقصر بالأعلام لاستقبال الضيف الكبير.