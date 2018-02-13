السيسي ومدير المخابرات الروسية يبحثان مكافحة الإرهاب

القاهرة – أ ش أ: استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية سيرغي ناريشيكن.

وذكر المتحدث الرئاسي المصري بسام راضي، أن المسئول الروسي نقل للرئيس السيسي تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا تقدير بلاده الكبير لدور مصر باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار والسلام، ومشيرا لأهمية التعاون الأمني بين البلدين في تلك المرحلة التي يمثل فيها الإرهاب تحديا كبيرا للمنطقة والعالم.

وأضاف أن الرئيس السيسي أشاد بالعلاقات المتميزة بين مصر وروسيا، مؤكدا حرص مصر على تدعيمها والارتقاء بها، واستعرض جهود مصر في مكافحة الإرهاب بشكل شامل وعلى المحاور كافة والاتجاهات الستراتيجية.

وأشار إلى أن القضاء على الإرهاب يتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي وعدم التمييز بين الجماعات الإرهابية، والعمل على تجفيف منابعه على المستويات الأمنية والعسكرية والسياسية والفكرية.