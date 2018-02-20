السيسي يؤكد الحرص على إرساء السلام في جنوب السودان

القاهرة – وكالات: أعرب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن استعداد بلاده لمواصلة وبذل الجهود كافة، لإرساء الأمن والاستقرار في جنوب السودان، مؤكدا الحرص على ارساء السلام في هذا البلد.

جاء ذلك خلال لقائه وزير شؤون الرئاسة، مبعوث رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، في القاهرة، ماييك دنغ.

وتسلم السيسي، رسالة من نظيره الجنوب سوداني، تضمنت التأكيد على تميز العلاقات التي تربط بين البلدين، وحرص جنوب السودان على تطويرها ودفعها للأمام على الأصعدة كافة.

من جانبه، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، دعم الجامعة لأي جهد اقليمي ودولي يهدف الى تشجيع الحوار والوفاق الوطني بين الأطراف المعنية في جنوب السودان، بما يضمن احلال الأمن والاستقرار.

وذكرت الجامعة العربية في بيان، أن أبوالغيط خلال لقاءه مايك دينغ، اكد حرص الجامعة على تطوير أوجه التعاون مع جنوب السودان “انطلاقا من الروابط التاريخية والثقافية المتميزة التي تجمع بين شعبها والعالم العربي”.