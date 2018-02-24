القاهرة – وكالات: أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حرص بلاده على إعلاء مبادئ المواطنة والمساواة، وعدم التمييز على أية أسس دينية أو طائفية أو غيرها، فضلاً عن ترسيخ ثقافة التعددية وقبول الآخر.

وقال المتحدث الرئاسي بسام راضي، أن السيسي وخلال استقباله أمس، وفداً من قيادات الطائفة الإنجيلية الأميركية، برئاسة رئيس المجلس الاستشاري الديني للرئيس الأميركي دونالد ترامب، مايكل إيفانز، أكد انفتاح مصر الدائم على كافة الأديان والطوائف، والإيمان العميق بأهمية الحوار بين كافة شعوب العالم بمختلف مذاهبها وأعراقها، استناداً إلى تاريخ مصر وحضارتها وفهمها الوسطي للدين.

إلى ذلك، بدأت، أمس، عجلات ماكينة الدعاية الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهما الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب “الغد” موسى مصطفى، بالدوران، وفقا للجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحددت الهيئة مدة الدعاية للانتخابات الرئاسية ب 28 يوما، تنتهي قبل اجراء مواعيد الاقتراع بيوم واحد، حيث من المقرر ان تجرى الانتخابات بالخارج ايام 16 و17 و18 مارس المقبل، في 139 لجنة انتخابية بمقار وسفارات وقنصليات مصر في 124 دولة، على ان تجرى داخل البلاد ايام 26 و27 و28 من الشهر ذاته.

من جانبه، أكد المتحدث باسم حملة السيسي، محمد بهاء ابو شقة، في مؤتمر صحافي أمس، أن “هدف الحملة نزول المواطنين والمشاركة في التصويت”، مضيفا أن “الحملة حريصة على كل صوت، من خلال حملات طرق الأبواب”، ومعتبرا أن “تصويت المواطنين لا يقل أهمية عن طلقات الرصاص من اسلحة الجنود، بمواجهة الارهاب”.

إلى ذلك، بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع وفد من غرفة التجارة الأميركية في مصر، في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، ضمن الاعداد لزيارة ما يسمى ببعثة طرق الأبواب التابعة للغرفة إلى الولايات المتحدة قريبا.

ميدانيا، شهد رئيس الأركان المصري محمد فريد، أمس، ختام التدريب المصري الفرنسي المشترك “كليوباترا 2018″، الذى يعد من أكبر التدريبات البحرية المشتركة بالبحر الأحمر.

قضائيا، أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 739 متهما من قيادات وعناصر جماعة “الإخوان”، يتصدرهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، إلى الثالث من مارس المقبل، في قضية الاعتصام المسلح بميدان رابعة العدوية بمدينة نصر.

من جانبها، غرمت محكمة جنح المعادي، الناشط أحمد دومه مبلغ 10 آلاف جنيه، وذلك في ختام إعادة محاكمته بقضية اتهامه بإهانة والتطاول على هيئة محكمة جنايات الجيزة، التي باشرت المحاكمة الجنائية الأولى له في قضية أحداث مجلس الوزراء.