السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من ترامب

القاهرة – وكالات:

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وصرح المتحدث الرئاسي بسام راضي، في بيان صحافي، أنه تم خلال الاتصال التباحث حول سبل تطوير العلاقات المصرية الأميركية والارتقاء بها على الأصعدة المختلفة، في ضوء ما تتسم به من طابع ستراتيجي، حيث اتفق الرئيسان على مواصلة العمل على الدفع قدماً بالتعاون الثنائي بين البلدين.

وأضاف أنه تم أيضاً مناقشة عدد من الملفات الإقليمية وما يرتبط بها من تطورات، لاسيما في ضوء الوضع الإقليمي المتأزم، وذلك بهدف التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة.

كما تم استعراض الجهود التي تبذلها مصر على صعيد مكافحة الإرهاب، حيث أشاد ترامب بالجهود المصرية، مؤكداً دعم الولايات المتحدة ومساندتها لمصر في حربها ضد الإرهاب.