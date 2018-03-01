السيسي يرفض الإساءة للجيش والشرطة ويعتبرها “خيانة عظمى”

القاهرة – وكالات:

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الإساءة للجيش والشرطة تساوي وفقا للقانون خيانة عظمي، وليست حرية شخصية أو وجهة نظر.

وقال السيسي، في احتفال بتدشين مدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح، ووضح حجر أساس عدد من المدن الجديدة، ومشروعات تنموية بساحل مصر الشمالي، أمس، إن “الجيش والشرطة الذين يمثلون المصريين، يسقط منهم شهداء ومصابين منذ نحو أربع سنوات”، معتبرا “الإساءة إليهما إساءة لكل المصريين”.

وأضاف، “هم يقدمون أرواحهم، لتظل مصر في أمان وسلام، ولا يليق أبدا الاساءة لهما، ولن نسمح بذلك، وهذه الاساءة تساوي بالنسبة لي خيانة عظمى”، مطالبا الاعلام وأجهزة الدولة بالتصدي لهذه الاساءات.

وأمر بوضع حجر الأساس لمدينة رفح الجديدة ومدينة “سلام مصر” بسيناء، ومدن المنصورة الجديدة وحدائق أكتوبر والعبور الجديدة وغرب قنا.

وأكد أن مصر لن تسمح بفتح أي جامعة تقدم تعليما متواضعا، ولن يتم السماح بإنشاء جامعة جديدة، إلا إذا كانت ترتبط بتوأمة مع واحدة من أفضل 50 جامعة بالعالم.

ووجه بسداد قيمة وثائق التأمين للعمالة اليومية خلال 15 يومًا، وتشكيل لجنة عليا، للتحقيق في حادث قطار البحيرة الأخير، مكلفا رئيس الوزراء السابق ابراهيم محلب، برئاسة لجنة لمراجعة شبكة السكك الحديدية.

ميدانيا، أعلن الجيش المصري، أمس استشهاد ضابطين ومقتل 13 إرهابيا، بمحافظة شمال سيناء، موضحا في بيانه الثالث عشر بشأن عملية “سيناء 2018″، أنه تم “إصابة ضابط وضابط صف، أثناء الاشتباك مع العناصر الارهابية بمناطق العمليات”.

وأضاف أنه تم اعتقال 86 من الإرهابيين شديدي الخطورة والمطلوبين والمشتبهين.

وأفاد بتدمير تسعة أهداف، وسيارتين ملغومتين، ومئة ملجأ ووكر ومخزن، من بينها عدد من الحفر والخنادق المجهزة هندسيا بالمسارب والمدقات والمناطق الجبلية، عثر بداخلها على كميات من الذخائر ونظارات ميدان وتليسكوب وملابس عسكرية مشابهة لزى القوات المسلحة”.

من جانبه، أعلن مصدر فلسطيني سقوط قذيفتين مصدرهما الأراضي المصرية، داخل الحدود الفلسطينية، جنوب قطاع غزة، أسفرتا عن إصابة فلسطيني، مرجحا ارتباطهما بعملية “سيناء 2018” التي يخوضها الجيش المصري ضد الإرهابيين.

على صعيد آخر، أكدت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، أنها ستناقش مع السلطات المصرية، شكوى بشأن فيلم وثائقي بثته سابقا، وتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وتعقيبا على دعوة الهيئة العامة للاستعلامات، التابعة للرئاسة المصرية، لمقاطعتها، ذكرت “بي بي سي”، على موقعها بالإنترنت، إنها “تساند مصداقية العمل الصحافي لفرقها، وستناقش الشكوى بشأن الوثائقي مع السلطات المصرية في الأيام المقبلة”.