كتب – فارس العبدان:

في موازاة تهديد بعض النواب باستجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الشؤون الاقتصادية هند الصبيح على خلفية تغريدة عضو جمعية الحرية الكويتية (الليبرالية) المسيئة للأذان، أكدت مصادر مطلعة في الوزارة أنها “ستحيل موضوع التغريدة إلى الشؤون القانونية لبحث مدى الاستحقاق القانوني لمحاسبة عضو الجمعية من عدمه”.

وذكرت المصادر لـ “السياسة” أن العضو “تحدث عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وهو الأمر الذي يتطلب دراسة الموضوع وبحثه قانونيا”، مشيرة إلى أنه “لو قال كلامه في ندوة أو كان توجها تتبناه الجمعية لاتخذت الوزارة القرار المناسب مباشرة”.

من جهتها، رأت رئيسة جمعية الحرية الليبرالية إيمان حيات ان الضجة التي أثيرت حول التغريدة “غير مبررة”، مؤكدة في تغريدات لها أمس، أن ما قاله عضو الجمعية حول الأذان ليس سوى “حقه في إبداء الرأي والتعبير عنه”، مشيرة إلى أن “هناك تربصا واضحا بالجمعية خصوصا ان بعض وسائل الاعلام تتعامل بانتقائية فتنشر ما يوافقها وتتجاهل ما يختلف مع فكرها”.

وأضافت: “يبون يشغلونا لكي لا ندافع عن من هُجر وسُجن بسبب رأي، نحن مستمرون ولن نتوقف ولسنا نحن من نقصي المختلف، حرية الرأي حق إنساني أصيل ولن نسمح لكم أن تسلبوها منا”.

بدوره، أكد رئيس الحركة الليبرالية أنور الرشيد أن “أعداء الحرية يرفضون وجود حركة ليبرالية تحترم الاختلاف والتعايش”، معربا عن أسفه لما صرح به غير نائب حيال التغريدة، ومطالبا في الوقت نفسه هؤلاء النواب بـ “الاعتذار”.