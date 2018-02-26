“الشؤون” توقف نقل الموظفين إلى إدارة تنمية المجتمع

كتب – فارس العبدان:

أصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية سعد الخراز قرارا بوقف نقل موظفي الوزارة الى ادارة تنمية المجتمع بقطاع التنمية الاجتماعية بجميع وحداتها التنظيمية المختلفة، مستثنيا نقل الموظفين بين مراكز التنمية الاجتماعية في إدارة تنمية المجتمع وشاغلي الوظائف الاشرافية بمختلف مستوياتها.

وأرجعت مصادر “الشؤون” قرار الوكيل الخراز الى ارتفاع اعداد الموظفين في ادارة تنمية المجتمع ورغبة آخرين في الانتقال للعمل بفروعها في مختلف المحافظات لقربها من أماكن اقامتهم وعدم وجود ضغوط كبيرة على الادارة ولسهولة المهام الموكلة اليهم.

في سياق آخر، كشفت مصادر “الشؤون” ان الوزارة “رفضت ندب أي موظف الى مهرجان قرية الموروث الشعبي بعد تداول كشوف لأسماء موظفين سيتم ندبهم”، مشيرة الى ان الوزارة “لا تستطيع استخراج اي قرار دون وجود قرارات تنظيمية خاصة بالموروث”.

وذكرت ان “عددا من الموظفين تغيبوا عن عملهم من دون وجود قرار بندبهم او بنقلهم او تكليفهم بأي مهمة من هذا القبيل بحجة ان هناك كشوفات متداولة ورغم انه لم يصدر اي قرار من الوزارة بهذا الشأن، ما دعا الوزارة الى ايقاف رواتبهم ومحاسبتهم على ايام الغياب”.