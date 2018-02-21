كتب – فارس العبدان:

أكد مدير الشؤون الادارية في وزارة الشؤون الاجتماعية حمد العنزي “الانتهاء من تطبيق نظام البصمة الخاص بالحضور والانصراف بشكل كامل على جميع موظفي الوزارة وتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة”، كاشفا في الوقت ذاته عن “تفعيل اثار الانقطاع عن العمل فيما يخص العلاوة الدورية والاجازة وحرمان الموظف من الحقوق والمزايا الاخرى المترتبة على الانقطاع”.

وقال العنزي في تصريح له امس إن الوزارة اعتمدت “تسكين 48 وظيفة اشرافية من مديرين ومراقبين ورؤساء اقسام سواء بالندب او التثبيت وذلك منذ سبتمبر الفائت وحتى بداية العام الحالي”، مشيرا الى “نقل وتوزيع الموظفين اصحاب التخصصات للعمل في مجال تخصصهم بالوحدات التنظيمية وفقاً للقواعد والاجراءات المنظمة لذلك”.

ولفت الى “تلافي ملاحظات ديوان الخدمة المدنية خلال العام الماضي ومعالجتها بشكل كامل مما دعا الديوان الى تقديم كتاب شكر للوزارة على تطبيق القوانين واللوائح”، متحدثا عن “الانتهاء من اعداد مشروع ميزانية الباب الاول بالوزارة والانتهاء منه في المواعيد المحددة”.

وأشار الى “احالة موظفي الوزارة الذين بلغت خدمتهم 30 عاما للتقاعد وتسوية مستحقاتهم بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالاضافة الى اتخاذ الاجراءات التنظيمية بشأن تقييم كفاءة موظفي الوزارة لعام 2017 وفق المواعيد القانونية المحددة”.