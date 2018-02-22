كتب-فارس العبدان

اصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح قراراً بحل مبرة الكوثر الخيرية.

وجاء في مادة القرار الثانية ان اموال المبرة تؤول بعد تصفيتها الى الوزارة تمهيداً لتحديد الجهة التي تؤول إليها.

ومن جهته كشف الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتطوير الاداري بوزارة الشؤون الاجتماعية حسن كاظم ان التوقيع الالكتروني جاهز كفكرة وبانتظار التطبيق، حيث سيتم تجربته على مستوى الوكيل والوكلاء المساعدين بالوزارة, مؤكداً حرص المعنيين بتحصين التوقيع الالكتروني من اي اختراق، فضلاً عن ان هذه النقلة الالكترونية تتيح للمسؤولين التراسل مع الادارات والجهات الاخرى بالوزارة، بخصوصية دون الحاجة لان تعمم القرارات او المراسلات على قطاعات اخرى.

وعن مميزات التوقيع الالكتروني, اشار كاظم الى انه يعمل على سرعة الانجاز، وتوفير الورق، والاطلاع على البريد اولا فأول، قائلا “حتى لو كان القيادي في سفر سيطلع على ما يجري في قطاعه بالتالي لدى عودته لا يحتاج لوقت لمعرفة ما صدر من قرارات ومراسلات.

وعن الاستمرار بميكنة القطاعات لفت الى ان وجّه ادارة الحاسب الالي بضرورة تطبيق التراسل الالكتروني بين الجمعيات الاهلية والخيرية والادارات المعنية، عن طريق البريد الالكتروني، متوقعاً ان تقدم الادارة تصورها بهذا الشأن خلال اسبوعين، مبينا انه ابلغ الادارات المعنية بان تخاطب الجمعيات المختلفة بتزويدهم بعناوين بريد الكتروني معتمدة للتواصل.

ولفت الى ان حجز الصالات مستمر عبر التطبيق الالكتروني، فيما عدا الصالات التي لم تسحب بعد حيث ان ادارتها مازالت لا تتبع الوزارة، متأملا ان تكون كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر التطبيقات والنظام الالي، كالتقديم على ترخيص حضانة والفرق التطوعية وغيرها من الخدمات، مما يوفر على الوزارة “زحمة” المراجعين، وتوفّر على المراجع ايضا عناء التردد على مقر الوزارة.