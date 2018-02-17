تناول تقرير الشال الأسبوعي محاور عدة أهمها تقارير التصنيف الائتماني وهبوط البورصات واعادة الإعمار ونتائج البنك الأهلي في 2017.

وحول تقاريرالتصنيف الائتماني قال التقرير: لقد اتفق تقرير ان للتصنيف الائتماني للكويت لكل من «فيتش إبيكا» وستاندرد اند بورز» على منح الكويت درجة «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة وهو تصنيف مريح يمنح الكويت موقفا تفاوضيا جيدا من اجل الاقتراض بمعدلات فائدة ادنى. تلك التصنيفات مريحة ايضا لمؤسسات القطاع الخاص، فسقف الفائدة على اقتراضها يتأثر عكسيا مع درجة التصنيف السيادي، اي ترتفع كلفة الاقتراض اذا هبط التصنيف، وتنخفض بارتفاعه.

ورغم التهم الصريحة والصحيحة التي وجهت لوكالات التصنيف الائتماني الكبرى الثلاث لدورها الفاضح في بيع تصنيفات عالية لاصول رديئة – المشتقات مثلا – الا انه كان خطأ ارتكبه معظم المؤسسات الرقابية والمالية وحتى الحكومات كانت شريكة فيه وبسبب الازمة تغير الكثير للأحسن منذ ذلك الحين.

ما نريد تكراره والتأكيد عليه هو انه رغم فائدة التقرير ومهنيته هو ليس تقرير اقتصادي بمعنى انه لا يصلح شهادة على سلامة الاداء الاقتصادي وانما هو شهادة على قدرة الكويت على مواجهة التزاماتها لمقرضيها في حدود المدى الزمني لتلك القروض. بمعنى اخر الكويت والادارة الاقتصادية الحكومية ليست جمهور او عملاء هذه التقارير وان استفادوا منها في خفض كلفة اقتراضهم، جمهوره هو من يرغب في تمويل حاجة الكويت الى الاقتراض ضمن ذلك الزمن المعلوم.

نسوق هذا الكلام بمناسبة ما نسب الى بنك الكويت المركزي ووزارة المالية والمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية من ان رفع سقف الدين العام الى 25 مليار دينار كويتي على مدى 30 سنة هو اجراء ضروري وفي مصلحة الكويت خصوصا وان تكلفة الاقتراض ادنى من العائد على استثماراتها، ونحن لا نعتقد بصحة هذه الخلاصة لمبررات عدة الاول هو اننا لا نعرف حتى الساعة ان كانت كلفة الاقتراض الآخذة بالارتفاع ادنى من عائد استثمارات الاحتياطي العام، وربما حتى احتياطي الاجيال القادمة. وما نشر مؤخرا حول افصاح «الهيئة العامة للاستثمار» عن مزيد من المعلومات حول تلك الاحتياطيات هو الافصاح ليس بالضرورة للمواطن الذي يملك تلك الاحتياطيات وانما لطمأنة الدائنين المحتملين في الاسواق العالمية ثاني المبررات وهو في الخوف المستحق والناتج عن قيام الحكومة بزيادة نفقاتها العامة خمس اضعاف ما بين عام 2003 و2013 من دون مبرر واعطاؤها اذنا مفتوحا يمنحها القدرة على التمويل السهل لنفقاتها وربما العودة الى ادمان التوسع المالي ونقل مشاكله الضخمة الى المستقبل والمبرر الثالث هو في نوعية نفقاتها العامة الجارية بنسبة 82 ٪ وغير المرنة والمقوضة لتنافسية الاقتصاد وغير المستدامة وما لم تقدم مبررات قوية لجدوى انفاقها من الاصلح عدم منحها تفويضا مطلقا.

وقال الشال: إن انخفاض كلفة الاقتراض حالة موقتة الامد وسترتفع كل عام لاسباب لها علاقة بأهداف اقتصادات رئيسية كما انها سترفع مخاطر اقراضها والخلاف ليس على مبدأ الاقتراض، ولكن على سلامة استخدام حصيلته والتاريخ البعيد والقريب يجزم بعدم حصافة الادارات الحكومية المتعاقبة باستخدام حصيلة موارد الدولة المالية.