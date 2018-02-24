تعرض تقرير الشال الاسبوعي بنوع من التفصيل لمحاور عدة اهمها : الكويت وأهداف المستقبل وإحصاءات مالية ونقدية – ديسمبر 2017 ومؤشرات أولية حول أداء 2017 للبورصة ، ثم نتائج بنك الخليج 2017 . وحول المحور الاولل الكويت وأهداف المستقبل قال التقرير تزداد القناعات بأن عصر النفط المهيمن على مكونات الطاقة بات مكان شك كبير، وحتى منافسته لمكونات مصادر الطاقة باتت أمام تحدي حقيقي من نفط غير تقليدي، أصبحت تكاليف إنتاجه منافسة وتتناقص تلك التكاليف بمرور الزمن. أحد المؤشرات الرئيسية على بدء ضعف تنافسية النفط هو فقدانه لنحو نصف مستوى أسعاره منذ خريف عام 2014، ولازالت مبررات بيئية تضغط باتجاه استبداله بوقود نظيف، وأعلنت دول صناعية رئيسية تحولها الكامل إلى السيارات الكهربائية بحلول عام 2040، وأعلنت شركات صناعة سيارات تغيير خطوط إنتاجها مبكراً إلى هذا النوع من السيارات. ما تقدم يعني أن على دول إنتاج النفط التقليدي بناء إستراتيجيات صلبة واضحة الأهداف تحدد خيارها حول، إما فك ارتباط تدريجي من الإعتماد المفرط على النفط، أو مخالفة قناعة الانخفاض التدريجي لأهمية النفط وشرح مبرراتها والمضي في الاستثمار إلى مزيد من الإعتماد عليه.

نسوق هذا الكلام لأن للكويت أهداف معلنة بتنويع مصادر الدخل وتوظيف مواردها المالية والبشرية لتحقيق أهداف تنموية مختلفة، مثل التفوق كمركز مالي وآخر تجاري، والأخير يسوق حالياً وفق رؤية الكويت 2035 وتكاليفه بمئات المليارات. تلك الأهداف المعلنة منذ نحو 16 عام، تخلفت لأن الحاجة إليها ضعفت بسبب رواج سوق النفط بدءاً من عام 2003، ذلك الرواج تسبب في تقويض تنافسية الاقتصاد وزيادة حادة في ارتباط البلد بالنفط الذي ثبت أن رواجه مؤقت، وللرواج السابق مزاياه أيضاً، لأنه أتاح فرصة لإعادة بناء الإحتياطيات المالية البالغة تقديراً نحو 520 مليار دولار .

وعلى الجانب الآخر، وفي الكويت أيضاً، أعلنت «مؤسسة البترول الكويتية» إستراتيجيتها طويلة الأمد -2040- والتي تنوي فيها زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط إلى 4.75 مليون برميل يومياً وتنويع إستخداماته باتجاه تعزيز جهود تكريره وتوظيف مشتقاته في صناعة بتروكيماوية، وقدرت تكاليفها الرأسمالية بنحو 450 مليار دولار أميركي، أو نحو 10 سنوات من دخل النفط المقدر في مشروع موازنة 2018/2019. وليس لنا إعتراض على أن تكون لـ «مؤسسة البترول الكويتية» إستراتيجية طويلة الأمد، وقد ندعمها إذا كان القرار الستراتيجي للبلد، وعن قناعة، هو المزيد من ربط مصيرها بالنفط وإستهلاك هذا الكم الكبير من الموارد المالية أو المدخرات -رأس مال وقروض- لتحقيق هذا الهدف. ما لا يمكن قبوله، هو تشتيت الموارد المالية والبشرية الشحيحة لتحقيق هدفين متناقضين، الفكاك من النفط، ومزيد من الإرتباط معه، حينها لن ينجح أياً منهما، والمخاطر المحتملة على البلد ستكون ضخمة.

ونقترح بعض التريث، فالمؤكد أن قطاع النفط يحتاج إلى استثمارات متصلة، ولكن، لابد وأن تكون بتكلفة محتملة، وبأهداف أقل طموح، إن كان خيار البلد الإستراتيجي هو الفكاك من الإعتماد شبه الكلي على النفط، أو منحه أولوية إن كان القرار معاكس. وعلى المدى القصير، أي حقبة التريث، لابد من إطفاء حريق المالية العامة، وذلك بضغط النفقات العامة ونحو 82% منها جاري وفقاً لآخر مشروع موازنة، وتجميع كل الإحتياطيات المالية للدولة تحت مظلة واحدة، وتغيير وظيفتها لتحقيق عائد ليصبح هو المصدر الرئيسي والمستدام للمالية العامة، على أن يأخذ دخل النفط غير المستدام دور مساند ومتناقص، حتى يتم الإتفاق على خيار الدولة الستراتيجي. ومن باب دعم المنطق وراء ذلك التحول في وظيفة الإحتياطيات المالية، قامت النرويج مؤخراً بتغيير إستراتيجية صندوقها السيادي ذو الـ 1.1 تريليون دولار ، لتزيد استثماراته في الأسهم من 60% إلى 75%، وأن تشمل حتى الأسهم غير المدرجة أو الملكيات الخاصة، وأن يسمح بتملك أكثر من 10% في الشركة الواحدة، وهدف التغيير زيادة عائداته مع القبول بمخاطر أعلى.