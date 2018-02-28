أكد النائب أسامة الشاهين أن ملف مصروفات بند الضيافة لوزارة الداخلية عن السنتين الماليتين (2014 / 2015 و 2015 / 2016) لم يغلق وستكون له أهمية قصوى، خصوصا بعد أن بلغت هذه المصروفات أرقاما قياسية في الفساد والغلو والهدر ، مشيرا إلى أن المصروفات بلغت أكثر من 33 مليون دينار ، بزيادة قدرها 29 مليون دينار وبنسبة 736 في المئة.

وقال الشاهين في تصريح الىالصحافيين: إن القضية تتضمن شبهات تنفع كبيرة ، وفي السابق إذا أراد العرب المبالغة قالوا ألف ليلة وليلة، لكن الآن بلغ عدد ليالي الاستضافة في الفنادق خلال سنتين ١٩١ ألف ليلة أي أنه في اليوم الواحد هناك ٢٦٢ ليلة فندقية محجوزة على بند الضيافة من قبل وزارة الداخلية وحدها.

واستغرب أن يصدر هذا الأمر من وزارة الداخلية التي تنتمي إلى الحكومة ذاتها التي تنادي بشد الأحزمة وفرض الضرائب ورفض خفض سن التقاعد، لافتا إلى أن المآدب والحفلات ضمت 313 ألف شخص خلال سنتين، مما يعني أنه في كل يوم كانت هناك وليمة لـ 429 شخصا.

وبين الشاهين أن الأرقام مهولة ولا تصدق وما زاد الطين بلة أن الإستضافات تركزت في 5 فنادق بإجمالي 31 مليون دينار بينما 17 فندقا طالها جميعا مبلغ مليون و 59 ألف دينار، معتبرا أنها ليست شبهات فساد بل وقائع فساد مثبته.

وقال حسب معلوماتي البسيطة فإن هناك 3 مديرين على الأقل لفنادق كويتية غادروا البلاد خلال هذه الفترة التي فتح فيها هذا الملف، مشددا على أن هناك مسؤولية تقع أيضا على اتحاد الفنادق تجاه هذه الفضائح التي كشفت.

وأفاد بأن تضارب المصالح متحقق بين الفنادق واحد النواب, وللأسف هناك نائب كان يصرخ داخل قاعة عبدالله السالم طالبا قفل باب النقاش والإكتفاء بالموافقة على التوصيات ثم تثبت بالأوراق وشهادة كل من يعمل بالصناعة الفندقية أنه يملك نسبة مؤثرة بأحد الفنادق الكويتية، معتبرا أنه تضارب مصالح صارخ ووقح وإساءة لإستخدام المنصب والوظيفة العامة النيابية.

وأعلن عن وجود تضارب المصالح أيضا بين أكثر من مسؤول بوزارة الداخلية في الحقبة السابقة وبين متاجر مستلزمات الضيافة حيث كان الشراء يقتصر عليها من قبل الوزارة تارة وعبر إلزام الفنادق بالشراء منها تارة أخرى ، مما يجعل من قانون منع تضارب المصالح استحقاقا على النواب والحكومة ، مبينا أن هذا القانون هو أحد البنود الموقع عليها في الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ويجب أن تكون له أهمية قصوى يجب أن نعمل جادين على إقرارها في الجلسة المقبلة.

وذكر أن التهم بحسب تقارير وزارة الداخلية ولجنة الميزانيات وديوان المحاسبة ـ تنوعت ومن بينها هدر الأموال العامة والتزوير في المحررات العرفية وجناية التزوير في المحررات الرسمية وكلها جرائم لا يمكن التهاون فيها، مؤكدا أن التوصية بالإحالة إلى النيابة العامة أتت بالإجماع في التقارير الثلاثة ما لا يعطينا أي مجال للتردد أو التشكيك تجاه هذه الجرائم المركبة التي حصلت في بند الضيافة.

وتساءل كيف أنه في مملكة البحرين لا يوجد إلا خمسة ألوية شرطة ، بينما بحسب أوراق وزارة الداخلية تمت إستضافة 15 لواء شرطة بحريني في وقت واحد ، مبينا أن التلاعب طال أيضا وفودا منسوبة للإمارات العربية والمملكة العربية السعودية وغيرهما من الدول.

وبين أنه على الرغم من أن الفضيحة ركيكة وليست متقنة التأليف إلا أنها مرت على مختلف الجهات الرقابية على مدى سنتين ماليتين متتاليتين ومرت على وزارة المالية وجهاز التدقيق الداخلي في الوزارة الداخلية وهذا يلقي مسؤولية كبيرة على من تابعوا هذا الموضوع في الوزارة وديوان المحاسبة ولجنة الميزانيات للاستمرار في الملف وعدم إغلاقه.

وقال: إن كل التوصيات اتجهت الى احالة الموضوع للنيابة العامة ونأمل منها ـ شرعا ووطنا وعقلا ومنطقا وتربية للأجيال الحاضرة والقادمة ـ أن تسعدنا بملاحقة دقيقة ومفصلة تكشف ليس فقط المسؤولين الظاهرين بل تكشف أيضا المسؤولين المخفيين الذين تطاولوا على المال العام.