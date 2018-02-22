الشاهين هنأ القيادة السياسية: أعيادنا ازدانت بالمكرمات الأميرية

هنأ النائب أسامة الشاهين سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد والشعب الكويتي قاطبة والمقيمين والزائرين للكويت بمناسبة الأعياد الوطنية ، ولا سيما ذكرى ذكرى الاستقلال وتحرير من العدوان العراقي الغاشم.

وقال الشاهين في تصريح الى الصحافيين أمس إن الأعياد الوطنية هذا العام ازدانت بمكرمات أميرية سامية تمثلت في سداد مديونيات المحبوسين بسبب ديون مدنية أو تجارية على نفقة سموه، وكذلك مكرمة سموه المجزية للأيتام، متوجها الى سمو بخالص الشكر والتقدير على هذه المكرمات.

وأوضح أن الشعب الكويتي زادت فرحته واكتملت بالإفراج عن 61 مواطنا خرجوا من ضيق الحبس إلى سعة الحرية ورحابتها، وإن كان هذا الأمر بصفة مؤقتة فإننا متفائلون أن يكون هذا الأمر بصفة دائما، مهنئا المفرج عنهم وأسرهم والشعب الكويتي بهذا الفرج.

وأكد أن ما حدث من تجارب حتى وإن كانت قاسية ومؤلمة فإنها فرصة لتدارس الأمور التي نتجت والأمور التي تمت ملاحظتها ، وعلى رأسها إصلاح وضع المؤسسات الاصلاحية والعقابية وتفعيل مفهوم «العقوبات البديلة» ، مع استمرار الزيارات الدورية للسجناء إلى المؤسسات العقابية للتؤكد من التزامهم بالمعايير ، مبينا أن لمثل هذه الحلول آثارا إيجابية على السجين وأسرته.

ودعا إلى الإلتفات للقائمين على السجون لأنهم يتعرضون للأوبئة والمخاطر ومنحهم امتيازات وعلاوات مقابل المخاطر والأعباء التي يواجهونها.