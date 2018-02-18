الشاهين يسأل عن ضبط المصروفات الجارية

وجهه النائب اسامة الشاهين سؤالا الى وزير المالية د.نايف الحجرف بشأن المصروفات والمخصصات المالية لدى الجهات الحكومية، وتساءل عن الخطوات والاجراءات المتخذة من قبل الوزارات والهيئات والادارات الحكومية لضبط المصروفات الجارية وعدم التوسع فيها؟ وما حجم الايرادات غير المحصلة لدى هذه الجهات الحكومية؟ وهل هناك حالات لجهات اتخذت اجراءات بشأن حجز مخصصات مالية فيما يخص مشاريعها المزمع طرحها قبل جهوزية الدراسة الفنية ودراسة الجدوى؟ وما الاجراءات المتخذة في حال وجودها؟ وهل اتخذت وزارة المالية اجراءات محددة فيما يخص ايصال الدعم لمستحقيه من قبل الجهات التنفيذية المختصة؟ وهل يوجد جهات او وزارات ثبت ارتكابها لمخالفات لالية صرف هذا الدعم او التعليمات الصادرة بهذا الخصوص؟ ومن هي هذه الجهات؟ واستفسر عن الاجراءات التي اتخذتها وزارة المالية والجهات التابعة لها للعمل على تنمية الايرادات غير النفطية؟ وهل هناك دراسات تتعلق في تعظيم تلك الايرادات؟ وما التوصيات التي خرجت بها؟ وهل تم العمل بها وما هي القرارات الدالة على تنفيذها؟ وما حجم المبالغ للصرف على المشاريع المرصودة في ميزانية كل وزارة وجهة حكومية ونسبة كل مبلغ مخصص لتنفيذ تلك المشاريع قياسا بميزانية الوزارة او الجهة؟ وهل يوجد جدول مقارن بين كل الوزارات وكذلك الجهات الحكومية يبين هذه المبالغ المالية المخصصة للمشاريع مقارنة بالمبالغ المخصصة لرواتب هذه الوزارات والجهات الحكومية؟