الشرطة تلقي القبض على لاعب فياريال

فياريال-د ب أ: ألقت الشرطة الإسبانية اول من أمس القبض على البرتغالي روبن سيميدو، لاعب نادي فياريال الإسباني، على خلفية مزاعم ارتكابه جريمتي الاعتداء والسرقة ضد أحد الأشخاص.

وكشف نادي فياريال أن لاعبه البرتغالي لم يخض تدريبات الفريق أمس بسبب تواجده في قسم الشرطة للإدلاء بأقواله حول الواقعة المتهم بارتكابها.

وقال النادي الإسباني: «بعد الاتهامات التي وجهت اليوم للاعب الفريق الأول روبن سيميدو، يرغب نادي « فياريال سي إف « في الإعراب عن قلقه حيال هذا الأمر وأن يعلن عن قيامه بفتح تحقيقات حول ما جرى».

وأضاف فياريال في بيانه قائلا: «النادي يؤكد أنه سيتخذ الإجراءات التأديبية المناسبة بمنتهى الصرامة والشدة استنادا لخطورة هذه الأفعال».

وطبقا لما كشفت عنه صحيفة «لاس بروبينسياس» التي تصدر بمدينة بلنسية الإسبانية، لجأ الشخص الذي تعرض للاعتداء على يد سيميدو إلى قسم الشرطة في 12 فبراير الجاري للإبلاغ عن تعرضه للتقييد والضرب والاحتجاز من قبل سيميدو وشخصين أخرين في منزل اللاعب البرتغالي.

وأفادت الصحيفة الإسبانية أن المعتدين قاموا بعد تقييد الشخص المذكور وحبسه في إحدى الغرف بسرقة مفتاح منزله وقام اثنان منهم بالدخول إلى هذا المنزل من أجل سرقة أموال وأشياء أخرى.

وأوضحت «لاس بروبينسياس» أن الضحية كان يعاني من كدمة وإصابة في الكاحل.

وأوضح الشخص المعتدى عليه أن سيميدو وابن عمه كانا من بين الأشخاص الذين قيدوه وتعرضوا له بالضرب ليقوموا بعد ذلك بسرقة منزله في بلنسية.