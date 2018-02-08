الشريان أطاح مسؤول «الثقافية» بسبب توكل كرمان

أعفى رئيس هيئة الاذاعة والتلفزيون بالسعودية داود الشريان، مدير الفترة التي بث من خلالها برنامج «من الذاكرة» في القناة «الثقافية» السعودية لتقصيره في اداء عمله.

يذكر ان القناة عرضت خلال برنامج «من الذاكرة» فقرة عن الناشطة اليمنية توكل كرمان التي تهاجم السعودية والتحالف في اليمن وانحازت للحوثيين في اليمن.