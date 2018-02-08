الشريان أطاح مسؤول «الثقافية» بسبب توكل كرمان

أعفى رئيس هيئة الاذاعة والتلفزيون بالسعودية داود الشريان، مدير الفترة التي بث من خلالها برنامج «من الذاكرة» في القناة «الثقافية» السعودية لتقصيره في اداء عمله.
يذكر ان القناة عرضت خلال برنامج «من الذاكرة» فقرة عن الناشطة اليمنية توكل كرمان التي تهاجم السعودية والتحالف في اليمن وانحازت للحوثيين في اليمن.
القاهرة – رانيا محمود: أعربت عن سعادتها بنيل لقب “أفضل ممثلة لعام 2017″، تعك
القاهرة – رانيا محمود: تعيش حالة من النشاط الفني هذا العام، حيث تطل على الجمهور
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي انباء تفيد اختفاء الفنانة هويدا، ابنة الشحرورة، ا
بدأ في أبوظبي تصوير مسلسل “هارون الرشيد” من إنتاج شركة “غولدن لاين” وإخ
يبدأ الفنان المصري كمال ابورية، تصوير ديكور منزله ضمن أحداث مسلسل “بركة” بمن