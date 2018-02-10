كتب – ناصر الفضلي:

تواصل مسلسل الغضب من قرارات التحكيم في الجولة التاسعة من دوري فيفا الممتاز لكرة القدم، التي اختتمت اول من امس، بفوز الكويت والعربي على النصر والجهراء بهدف دون رد في المباراتين، لكن الامر لم يمر بسلام في المباراتين.

ففي المباراة الاولى، وصل غضب الجهراء من قرارات التحكيم الى أعلى درجة، ليلوح الجهاز الاداري بالانسحاب من المباراة في اللحظات الاخيرة، لولا تدخل رئيس النادي دهام الشمري، الذي نجح في احتواء غضب لاعبيه ومدير الكرة محمد علي من الحكم يوسف نصار.

وتكرر السيناريو ذاته لكن بصوة أقل حدة في مباراة النصر مع العميد في ظل تحفظ الاول على الحكم عمار اشكناني لتغاضبه عن احتساب هدف صحيح للعنابي، مما دفع الاخير الى الانضمام للجهراء في هجومه على التحكيم.

وكانت لجنة التسوية قد رحبت بطلب اندية الفحيحيل والجهراء والسالمية بالاستعانة بحكام من الخارج بواقع مباراتين لكل نادي حتى نهاية الموسم الجاري، وهو الاجراء الذي لم يلق قبولا من الاندية لرغبتها في زيادة عدد المباريات الى جانب تحفظها على تحمل التكاليف المالية.

ويعزو البعض تراجع مستوى بعض الحكام المحليين في الفترة الحالية الى انقطاعهم عن مواصلة التحكيم في الموسم الماضي بسبب حالة الاضراب الشهيرة اضافة الى الايقاف الذي مر على الكرة الكويتية واستمر لسنتين وهو حرم حكامنا من ادارة مباريات خارجية كان من شأنها ان تطور امكاناتهم او المحافظة عليها على اقل تقدير بدلا من ترجعها بشكل ملحوظ.

الشريدة : تعرضنا لظلم فادح

من جانبه أكد خالد شريدة المطيري رئيس جهاز الكرة بنادي النصر ان فريقه تعرض لظلم تحكيمي فادح في مباراته امس الاول امام «الكويت» وقال : لم يكن الحكم عمار اشكناني موفقا في قراراته التي اثرت في سير ونتيجة المباراة باغفاله ركلة جزاء صحيحة في الشوط الاول ثم الغاء هدف سليم في الشوط الثاني .

واضاف : «طفح الكيل» من القرارات التحكيمية كنا نعتقد ان الجهراء يبالغون في احتجاجاتهم المتكررة لكننا الان لمسنا ذلك واقعا ولجنة الحكام في الاتحاد تقع عليها مسؤولية كبيرة لحل ازمة التحكيم في اغلب المباريات، والحل لا يكمن فقط في الاستعانة بحكام اجانب لمباراتين بل يجب ان يتجاوز العدد لاكثر من ذلك بكثير مع مساهمة الاتحاد نفسة بالتكاليف المالية.

علي: فكرنا في الانسحاب

على الجانب الاخر اعتبر محمد علي رئيس جهاز الكرة بالجهراء ان فريقه وقع ضحية اخطاء تحكيمية كانت السبب في خروجه خاسرا امام العربي بهدف وقال : فكرنا في الانسحاب من المباراة بين الشوطين لعدم احتساب الحكم يوسف النصار ركلة جزاء واضحة وصريحة لصالح مهاجمنا الكاميروني رونالد بعد عرقلته من المدافع كيتا داخل منطقة الجزاء، مؤكدا انه نزل الى ارضية الملعب رغم طرده لايصال رسالة صريحة للحكم باعتراض ناديه على القرارات:.

واعتبر علي ان الاستعانة باجانب لمباراتين فقط قليل جدا بالنظر الى فداحة الاخطاء التحكيمية وانه يجب زيادة العدد امام الاندية بالاستعانة بالاجانب مضاف اليها ان يتحمل اتحاد العبة المصاريف كاملة.