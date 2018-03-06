كتب – محمود شندي:

أكد المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات قصي الشطي أهمية التقنيات الحديثة الخاصة بالحوكمة وإدارة المخاطر في تحسين عملية صنع القرارات ورفع مستوى قنوات الاتصال بين الجهات الحكومية والخاصة.

وقال الشطي في كلمته خلال افتتاح «ملتقى الكويت للحوكمة والمخاطر والامتثال في نظم المعلومات» امس والذي يقام بالتعاون مع الجهاز وبرعاية رئيسية من الشركة الكويتية الرقمية للحاسبات وسيسكو الكويت إن التقنيات الحديثة تساهم في دمج الممارسات المنخفضة التكلفة لإدارة المخاطر في أنشطة العمل اليومية.

وأوضح أنه في ظل تزايد الوعي بتقنية الحوكمة في منطقة الشرق الأوسط تميل المؤسسات الرائدة نحو هذه النظم لتحقيق الفوائد المرجوة لافتا إلى أن هذه التقنية تتيح الفرصة للمؤسسات لميكنة العمليات وتوحيد المعايير الخاصة بها وتنظيمها وإعداد رؤى متكاملة للمخاطر والامتثال وتحليل المعلومات فورا.

وذكر الشطي أن هذه التقنية تمنح الفرصة للمؤسسات لخلق قيمة وتقليل التكاليف إلى جانب تحسين أداء إدارة المخاطر موضحا ا الملتقى سيناقش على مدار يومين مسارات ذات أهمية وارتباط في الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال والخصوصية في تقنية ونظم المعلومات.

وأكد حرص «تكنولوجيا المعلومات» على الاعتماد على الوسائل الإلكترونية في تنفيذ أعماله وخدماته وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستوى قنوات التواصل والاهتمام بتنظيم مثل هذه الأنشطة المتخصصة التي تبحث المستجدات في مجال تكنولوجيا وتقنية المعلومات في الكويت.

من جانبه أكد الوكيل المساعد لشؤون الدعم الفني والتخطيط في وزارة التجارة والصناعة الكويتية الدكتور عبدالله العويصي في كلمة مماثلة أهمية البحث والسعي لمعرفة المستجدات حول الحلول المتطورة لاسيما في ظل الزيادة المتنامية للخدمات ونمو قطاع التكنولوجيا في المنطقة. وأشار العويصي إلى اهتمام وزارة التجارة والصناعة بقطاع التكنولوجيا والمعلومات لخدمة المجتمع وتحسين أداء الأعمال من خلال استخدام التقنيات الحديثة التي تساعد على ذلك. وشدد على أهمية قيام مراكز نظم المعلومات في القطاع الحكومي والأهلي بتطوير وتحديث مهارات منتسبيها بشكل دائم ومستمر وتسليط الضوء على الجوانب المهمة في التكنولوجيا بغية تعزيز وتفعيل دور تلك المؤسسات لتحقيق الأهداف المنشودة.

من جهته قال المدير العام للشركة الكويتية الرقمية للحاسبات نبيل قبيسي في كلمة مماثلة: إن أهمية حوكمة تكنولوجيا المعلومات تتجلى في تطوير وإدارة نظم تكنولوجيا المعلومات لضمان استمرارية الأعمال وتحديد أفضل الممارسات في مجال التطور التكنولوجي. وأشار قبيسي إلى أهمية تطوير مراكز نظم المعلومات في الجهات الحكومية لتتناسب مع التطور السريع في المجال ذاته. ويناقش الملتقى على مدار يومين المسارات الذات الأهمية في مجال الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال والخصوصية في تقنية ونظم المعلومات بمشاركة مجموعة من المتخصصين للاطلاع على أحدث البرامج والأنظمة المتخصصة بهذا المجال.