كتب – عبدالله عثمان:

قال المحلل النفطي محمد الشطي ان هناك توافق ان اسعار النفط لا تزال قوية بمعاونة عدة مستجدات ومعها تعود الاسعار للارتفاع بشيء طفيف بالرغم من تذبذب اسعار النفط لكنها تبقى في فلك ٦٥ دولاراً لنفط خام الاشارة برنت وحول ٦٠ دولاراً للبرميل للخام الكويتي وذلك يعزى الى امور عدة ابرزها خفض المخزون النفطي الاميركي وارتفاع نسب التزام الدول الأعضاء في اتفاق خفض الانتاج ليصل الى ١٣٣٪ بنهاية يناير الماضي.

وأضاف الشطي ان من هذه الاسباب ايضا استمرار السحوبات من المخزون النفطي، بالاضافة الى توقعات الصناعة التي تشير الى استمرار تعافي الطلب بشكل ملحوظ يستوعب معه ارتفاع المعروض وتحسن في اداء أسواق الأسهم الاوروبية، مضيفا ان كل المؤشرات تؤكد ان التوازن اصبح قريبا جدا، كما يسهم انخفاض الدولار في دعم أسعار النفط ،مشددا على ان المخاطر تبقى محصورة في توقعات ارتفاع الانتاج الاميركي اكثر من التوقعات الحالية.

ولفت الى ان السوق يظل يراقب ماهية شكل تطوير اتفاق طويل الامد الذي يضمن علاقات مستدامة بين أطراف الاتفاق الحالي بين دول الاوبك والمنتجين من خارج الاوبك لخفض الانتاج بمقدار ١.٨ مليون برميل يوميا وكذا باستهداف سحب الفائض في المخزون النفطي وعودة المخزون الى المستويات الطبيعية للمخزونات النفطية، مشيرا الى ان تلك العلاقة ستحدد طبيعة مستقبل ادارة المعروض.

واوضح الشطي ان استمرار التعاون حول اتفاقية خفض الانتاج بين دول الاوبك وخارجها يؤكد استمرار ضبط إيقاع الطلب والعرض في أسواق النفط لتحقيق استقرار الاسواق، منوها الى ان مجالات التعاون بين المنتجين تتمركز حول تقريب وجهات النظر حول تطورات وتوقعات السوق النفط والتعرف على الاستثمار في مشاريع رفع القدرات الانتاجية.

ولفت الى ان التصريحات الواردة على لسان وزراء الطاقة المنتجة للنفط المنظمة لاتفاق التعاون لخفض الانتاج تؤكد استمرار التعاون في عام ٢٠١٨ وقد يمتد الى ٢٠١٩ حتى يتحقق هدف عوده المخزون النفطي الى مستوى طبيعي، مؤكدا ان ذلك يدعم توازن السوق واسعار النفط كما يجري تطوير صيغة دائمة للتعاون بين دول تحالف المنتجين للمساهمة في دعم ترسيخ التعاون.