الشطي تحرز فضية كاليفورنيا للجوجيتسو

حققت فاطمة حسين الشطي، المركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة كاليفورنيا للجوجيتسو للصغار والتي اختتمت مؤخراً في الولايات المتحدة الامريكية، والانجاز يعتبر الابرز للشطي التي شاركت بمرحلة الصغار في اللعبة القتالية ووصلت الى النزال القتالي لمواجهة الاميركية قالي.

وخسرت بسبب الاخطاء التحكيمية حسب ما اكد والد اللاعبة حسين الشطي لاعب المنتخب الوطني السابق والنادي العربي لكرة اليد، والذي قال: تعادلت فاطمة ومنافستها الامريكية بالشوط الاول والشوط الثاني كان لمصلحتنا وقبل نهاية الشوط بعشر ثواني انسحبت الامريكية وحسب النظام فإن المنسحب هو الخاسر الا ان الحكام لم يحتسبوا الانسحاب وقلبوا النتيجة لمصلحة الاميركية.

وابدى الشطي سعادته بتحقيق ابنته انجاز عالمي يسجل بإسم الرياضة الكويتية بلعبة الجوجيتسو خاصة وانها بعمر صغير وامامها مشوار طويل لحصد المزيد من الالقاب.

كما وصف تحقيق فاطمة للميدالية الفضية في اول بطولة تشارك بها بالإنجاز الرائع، موجهاً الشكر لكل من وقف معها وساندها الفترة الماضية حتى حققت هذا المركز، الامر الذي سيمنحها الحافز لمواصلة العمل بأكثر ثقة، وتكتسب الخبرة الكافية.