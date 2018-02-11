الشطي والمدلج يتألقان في موتوكروس الكويت

اختمت اول من امس الجولة الخامسة لبطولة الكويت للموتوكروس التي نظمها النادي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية على حلبة الشيخ جابر الأحمد وسط مشاركة عدد كبير من المتسابقين سواء محليا او من دول عربية واجنبية.

وأسفرت نتيجة السباق الاول الخاص بالفئة (المفتوحة) عن فوز المتسابق عبدالله الشطي بالمركز الأول تلاه المتسابق محمد جعفر ثم المتسابق مشاري ابو شيبة وجميعهم من الكويت. وفي منافسات السباق الثاني الخاص بفئة (المبتدئين) حقق المتسابق الكويتي عمر المدلج المركز الاول متقدما على المتسابق البحريني مشعل العنزي الذي نال المركز الثاني في حين حقق المتسابق الكويتي خالد الفايز المركز الثالث. وقال رئيس النادي الشيخ احمد الداود الصباح في تصريح صحفي عقب ختام الجولة ان سباقي اليوم الختامي شهدا «مستوى مميزا واتسما بالإثارة والقوة والندية» وذلك لمشاركة أبرز نجوم هذه الرياضة من الكويت والخليج وبعض الدول الأوروبية. وأضاف ان هذه الرياضة بدأت تزدهر ويزداد عدد ممارسيها بفضل وجود مضمار مجهز حسب المواصفات والمقاييس الدولية مثمنا دعم الهيئة العامة للرياضة لمساعي النادي لجذب الشباب لممارسة هوايتهم المفضلة بعيدا عن التسابق على الطرقات العامة. وذكر ان وجود هذا المضمار اتاح للشباب الكويتي المحب لركوب الدراجات والتسابق ممارسة هوايتهم في مكان آمن تحت إشراف متخصصين مشيرا إلى أن النادي افتتح مدرسة تعليم صغار السن أصول القيادة الآمنة والتي أثمرت تطور مستوى عدد منهم وأصبحوا يشاركون في البطولات الرسمية.