قال رئيس فرع منظمة الشعوب والبرلمانات العربية في الكويت مبارك الحربي أن المنظمة بالتعاون مع المركز العربي للدراسات الستراتيجية واستطلاع الرأي تعلن فوز سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بلقب زعيم الانسانية وأفضل القيادات العربية الداعمة لشعوبها والشعوب العربية في الاستطلاع الذي أجرته خلال شهر فبراير الماضي.

وأضاف الحربي في تصريح صحافي أن هذا الاستطلاع الذي نفذته مكاتب وفروع منظمة الشعوب والبرلمانات العربية في عدد من الدول العربية حيث شمل أكثر من مليون و 150 ألف مواطن عربي مما يؤكد أن سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد نال لقب زعيم الإنسانية واستحقه بجدارة كونه قائداً إنسانياً وهذا باختيار الأمم المتحدة التي قلدت سموه لقب قائد الانسانية ويأتي اليوم هذا الفوز بلقب زعيم الانسانية ليتوج إنجازات سموه ورعايته لجميع الحالات الإنسانية سواء كانت داخل الكويت أو خارجها فأعمال سموه الإنسانية لا تنقطع وآخرها مكرمة سموه في اطلاق المساجين المدانين في قضايا يا مالية سواء كانوا من المواطن أو المقيمين في الكويت مما يؤكد أن تعامله مع هذا الحالات كان تعاملاً انسانياً لا يفرق بين مواطن أو مقيم.

وأوضح أن منظمة الشعوب والبرلمانات العربية ومن خلال المركز العربي للدراسات الستراتيجية واستطلاع الراي فاز رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم كأفضل رئيس برلمان عربي وهو ما أكد أن الكويت وقياداتها اعتادت على التمييز والفوز بالمراكز الأولي وهو ليس بغريب على هذا البلد وأهله الذين اعتادوا على حسن أداء العمل واتقان أدائه وفوز رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ما هو إلا تتويج لعمله البرلماني وتواصله مع البرلمانات العربية الأخرى.