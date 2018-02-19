الشعيبي وحلا وفهد في «مدينة الملاهي»

كتب – فالح العنزي:

تستعد مجموعة من الممثلين الشباب للمشاركة في بطولة العمل المسرحي الجديد «مدينة الملاهي» للمؤلف عدنان كامل واخراج علي دشتي، ويشارك في بطولته كل من بدر الشعيبي، حلا، فهد باسم، مشاري المجيبل واخرين، ومن المتوقع ان تقدم عروض المسرحية يومي 22 – 23 فبراير الجاري على مسرح «الشامية» حيث تدور الاحداث في اطار استعراضي غنائي يقوده الشعيبي وفريق العمل، تتناول فكرة المسرحية الموجهة لمختلف فئات المجتمع خصوصا الاطفال الاحلام التي تراود الانسان ويسعى من اجل تحقيقها، فكيف لو كانت هذه الاحلام «مدينة ضخمة» للملاهي تشهد الكثير من المواقف والاحداث في اطار فكاهي وكوميدي وتعتمد في المقام الاول على ايصال مجموعة من الرسائل والقيم الهادفة والتربوية التي تعود بالفائدة على الطفل.