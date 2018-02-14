الشلاحي: برامج متنوعة ومكثفة احتفالا بالأعياد الوطنية في القرية التراثية

أعلنت قرية صباح الأحمد التراثية عن تكثيف البرامج والفعاليات التي تقدمها بمناسبة الأعياد الوطنية، وقال مدير القرية سيف الشلاحي في تصريح صحافي أن الأسبوعين الجاري والمقبل سيشهدان أنشطة متنوعة ومسابقات وجوائز للحضور ابتهاجا وفرحة ومشاركة من القرية في إسعاد روادها بمناسبة العيدين الوطني والتحرير.

وأضاف الشلاحي أن القرية ستقدم بالتعاون مع قطاعي الإذاعة والتلفزيون بوزارة الإعلام برامج خاصة ستبث على الهواء بينها برامج مسابقات وبرامج حوارية لمواكبة وإبراز فرحة المواطنين في هذه المناسبات الوطنية بمشاركة أخوانهم من الوافدين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، لافتا الى ان بين هذه البرامج البرنامج الإذاعي «الموروث الشعبي» الذي يبث يومي الجمعة والسبت من الساعة الثالثة إلى الرابعة مساء، ويقدم جوائز نقدية للجمهور، وأيضا برنامج «أصايل» بتلفزيون الكويت الذي يتضمن فقرات متنوعة وحوارات.

وبين بأن برنامج الاحتفالات الوطنية سيكون حافلا بالعديد من الفعاليات التراثية والثقافية والترفيهية والجوائز والمسابقات، حيث ستكون هناك برامج مخصصة للطفل وأخرى للعائلات، إضافة إلى إعداد القرية أنشطة رياضية بينها بطولات الرماية، لافتا إلى مشاركة فرق شعبية كويتية وعربية في الفعاليات بينها أولاد عامر، الرندي، شرف المصرية والفرقة الفلكلورية السودانية.

وذكر الشلاحي أن القرية أستقبلت العاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من خلال يوم رياضي اجتماعي مفتوح نظمه نادي العاملين بالتعاون مع إدرة الخدمات العامة في الهيئة، وتخلله عدة فعاليات ومسابقات بحضور نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية حجرف الحجرف.

واضاف كما نظمت القرية أخيرا بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة سباق الدراجات الهوائية للمرة الأولى، والذي شهد كثافة لافتة من المشاركة والحضور الجماهيري، وضم فئات المحترفين على مسافة 60 كم، الهواة 40 كم، النساء 40 كم، ولقد حصل الفائزون الخمس الأوائل بكل فئة على جوائز مالية قيمة.