الشيخ صالح بن حميد: ابتُلينا في العصر الحاضر بمفتين غير مؤهلين

أكد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد، أن الخلاف بين العلماء معروف، ولا ينبغي أن يكون محل إشكال حينما يفتي مُفتٍ وهو من أهل الفتوى، ويخالفه مُفتٍ آخر في هذه قضية، أما إذا كان المفتي غير مؤهل، وهذا مع الأسف ما ابتُلينا به في هذا العصر الحاضر، لأسباب عدة، منها انتشار أدوات التواصل الاجتماعي، فصار كلٌّ يتحدث مثل الرويبضة، فالواجب أن يكون لدينا من الوعي والفهم ما نستطيع أن نميز به.

وأضاف بن حميد، خلال حديثه في ديوانية «آيات» التي نظمتها مجموعة «آيات الوقفية للقرآن الكريم» بالرياض وبثتها على منصاتها الإلكترونية، مساء أول من أمس، «حينما تستفتي عالمًا موثوقًا ويفتيك ستبرأ به الذمة، وحينما يفتي آخر غيره بفتوى أيضًا يبقى هو أيضًا عالمًا، فأنت مسؤوليتك أن تسأل من تثق بعلمه ودينه، فإذا أفتاك فحينئذ تبرأ ذمتك، ونحن لا نقصد أصحاب السوء أو أصحاب الأفكار المنحرفة وبعض الأفكار المطروحة، هذه لا شك لن تستطيع أن تتحكم فيها، هي منذ القديم موجودة.