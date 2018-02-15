الشيخ يعالج في قطر أسبوعين

كتب- ناصر الفضلي:

كشف زياد الشطي المنسق الاعلامي للفريق الاول لكرة القدم بنادي القادسية ان اللاعب صالح الشيخ سيغادر الى العاصمة القطرية الدوحة لاستكمال رحلة العلاج من الاصابة التي تعرض لها اثناء مباراة الاصفر امام الغريم التقليدي العربي، مشيرا الى ان رحلة علاج الشيخ ستسغرق اسبوعين تقريبا.

واضاف ان احمد الظفيري يحتاج الى فترة خمسة ايام لاجراء تمارين تقوية عضلات الظهر بعد انتهاء علاجه في المانيا قبل الدخول مجددا في التدريبات، لافتا الى ان رضا هاني يحتاج الى اربعة ايام للعودة مجددا للفريق، حيث يواصل العلاج حاليا بين عيادتي النادي واتحاد الكرة في العديلية، اما المحترف رشيد سومايلا فيخضع للفحوصات الطبية من خلال التمارين اليومية بعد فك الجبس عن قدمه المصابة للتأكد من تعافيه تماما.

واوضح الشطي ان المهاجم عبدالعزيز المشعان يحتاج الى خمسة ايام للدخول في التمارين الاعدادية تمهيدا لعودته للتدريبات، في حين يحتاج سيف الحشان الى مدة تتراوح مابين ثلاثة اسابيع الى شهر للتعافي من التمزق في العضلة الخلفية، مشيرا الى ان مساعد ندا سيخضع للفحوصات النهائية لتشخيص الاصابة التي تعرض لها والمدة التي يحتاجها والحال ينطبق على المدافع خالد ابراهيم.

وأكد ان فريقه يواصل تدريباته تحت قيادة المدرب داليبور ستاركوفيتش ومسساعده الدكتور عبدالعزيز المشعان استعدادا لمواجهة النصر الاثنين المقبل في ملعبه بالجولة الحادية عشرة من بطولة دوري فيفا وقال اننا سنلعب بالاوراق واللاعبين المتاحين والقادسية بمن حضر والجهاز الفني يملك بدلاء قادرين على تعويض غياب الاساسيين.

واستطرد سنلعب امام خصم قوي تمكن من بلوغ الدور نصف النهائي لكاس الامير وخسارته الاخيرة امام التضامن لاتعني التقليل من شانه بل بالعكس تماما فالعنابي سيخوض اللقاء لتعويض الهزيمة.