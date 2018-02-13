أعلنت شركة الصالحية العقارية عن قيامها بتوقيع عقد بيع ابتدائي لقسيمة أرض استثمارية في منطقة شرق البلوش في العاصمة بمبلغ قيمته 2.55 مليون دينار.

وقالت الشركة، في بيان للبورصة إنها ستُحقق أرباحاً من البيع بقيمة 254.07 ألف دينار؛ وذلك عند توقيع العقد النهائي.

وأوضحت الشركة أنها سوف تُدرج الربح المُشار إليه في البيانات المالية للربع الأول من العام الجاري؛ وذلك بمجرد الانتهاء من إتمام إجراءات التسجيل لدى وزارة العدل.