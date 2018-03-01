* الرفاعي: الحرس الوطني داعم للإطفاء في جميع الكوارث والأزمات

* المكراد: المهرجان رسالة شكر وتقدير إلى رجال الإطفاء

* التركيت: الإطفاء تجسد شعار “الحماية المدنية” في تمرين “شامل” 7 الجاري

كتب – منيف نايف:

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أن رجل الإطفاء الكويتي محل فخر واعتزاز الجميع فهو يقدم روحه في حماية أرواح المواطنين والمقيمين والممتلكات.

وأوضح الصالح في تصريح للصحافيين على هامش افتتاح مهرجان ومعرض يوم رجل الإطفاء السادس عشر بحضور مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد وقيادات من الجيش الكويتي والحرس الوطني ووزارة الداخلية في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي أمس أن المعرض يبرز ما يقوم به رجال الإطفاء وباقي الأجهزة المعنية سواء عسكرية أو مدنية من جهود كبيرة في التعامل مع الحوادث والحرائق المختلفة فضلا عن التطور البشري لرجل الإطفاء الكويتي والآليات.

وأشار الى أن المهرجان يعد فرصة للمواطنين والمقيمين للتذكير بما يقدمونه رجال الإطفاء من تضحيات لحماية الأرواح والممتلكات ويعد فرصة للتعريف بما يقومون به هؤلاء الرجال في العمل من جهد وتضحية خلال تعاملهم مع الحوادث المختلفة سواء كانت متعلقة بالحريق أو الانقاذ أو المساعدات الانسانية.

من جهته قال وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي: ان المشاركة في فعاليات يوم رجل الإطفاء السادس عشر تأتي في اطار أن الحرس الوطني الذي تشكل سنة 1967م له دور في اسناد أجهزة الدولة أو أي واجب يكلف فيه، مشيرا إلى أنه منذ ذلك الوقت وبعد مرور 50 عاماً تطورت وحدة الإطفاء بالحرس الوطني بحيث تستكمل جميع ما تحتاجه الإدارة العامة للإطفاء فنحن داعمين لهم في جميع الكوارث والأزمات.

ولفت الرفاعي أن هناك تنسيقا في التدريب ومنظومة الاتصالات في جميع الأمور التي تسهل عمل الإدارة العامة للإطفاء والرئاسة العامة للحرس الوطني.

من جانبه قال مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد ان الاحتفال بيوم رجل الإطفاء يتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي للحماية المدنية ويهدف إلى ايصال رسالة شكر وتقدير من جميع المجتمعات إلى رجال الإطفاء في كل دول العالم على ما يقومون به من حماية الأرواح والممتلكات.

واشار الى ان المهرجان يهدف إلى عدة أمور منها التعريف بجهود رجال الإطفاء وتضحياتهم والتعريف بمعدات وأجهزة ومركبات رجل الإطفاء،إضافة إلى توعية المجتمع والجمهور بمخاطر الحريق وطرق الوقاية منه.

وبين المكراد أن المهرجان يستمر ثلاثة أيام على فترات صباحية ومسائية وسيتضمن معارض متنوعة لقطاعات الإطفاء والانقاذ وفعاليات خاصة بالطفل تهدف إلى التوعية والترفيه بالاضافة الى معرض لآليات ومركبات الإطفاء المتنوعة، داعيا الجمهور إلى الحضور والمشاركة للإطلاع على جميع الفعاليات للاستفادة من الرسائل التوعوية.

بدوره أكد نائب المدير العام لشؤون قطاع تنمية الموارد البشرية في الإدارة العامة للإطفاء اللواء المهندس خالد التركيت أن يوم رجل الإطفاء احتفال سنوي تقديراً للجهود العظيمة التي يبذلها رجل الإطفاء للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع من خطر الحوادث والحرائق.

واضاف التركيت ان هذا اليوم يتزامن مع اليوم العالمي للحماية المدنية الذي تحتفل به دول الأعضاء بمنظمة الحماية المدنية ومقرها جنيف التي انضمت لها الكويت في مايو 2015 حيث ترفع هذا العام شعار “الحماية المدنية والمؤسسات الوطنية ضد الكوارث”، لافتا الى ان هذا ما ستجسده الإدارة العامة للإطفاء بتمرين “شامل 4” الذي سيقام الأسبوع المقبل في السابع من مارس الجاري.

من جهته قال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الإدارة العامة للاطفاء العقيد خليل الأمير: ان قطاعات الإدارة اثبتت بسواعد رجالها جدارتها على الصعيد المحلي والخارجي سواء كانت من خلال المشاركات في المؤتمرات والمعارض أو البطولات.

ودعا العقيد خليل الامير كل المواطنين والمقيمين إلى مشاركة رجال الإطفاء في يوم رجل الإطفاء السادس عشر في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي الذي سيقدم عروض تبرز طبيعة عمله وما يمتلكه من أجهزة ومعدات حديثة تجعله يؤدي مهام عمله بكفاءة واقتدار إلى جانب مراكز الإطفاء التي ستقدم أيضاً عروضا في المهارات والقدرات، متمنيا أن تلقى هذه العروض استحساناً الجميع.