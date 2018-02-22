استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح امس سفيري العراق لدى الكويت علاء الهاشمي وتركيا عائشة كويتاك كل على حدة.

وبحث معهما تعزيز علاقات التعاون وسبل دعمها، من جهة اخرى أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح أمس فتح باب التقديم لشغل وظيفة (محام ب) في إدارة الفتوى والتشريع -للمواطنين فقط- اعتبارا من الأول من مارس المقبل.

وقال الصالح في تصريح صحفي إن شروط وضوابط التقديم سيتم تحديدها وسيرد بيانها ضمن الإعلان عن شغل هذه الوظيفة.

مشيرا إلى تشكيل لجنة برئاسة المستشار رئيس (الفتوى والتشريع) لاختيار المتقدمين وإجراء المقابلات والاختبارات لشغل الوظيفة سالفة الذكر.