الصالح: «الكويتية» مطالبة بحل حاسم يحول دون تكرار حوادث الاصطدام الأرضي

أشار النائب خليل الصالح الى تكرار ظاهرة حوادث الاصطدام الأرضي التي تتعرض لها طائرت الخطوط الجوية الكويتية، في الآونة الآخيرة حيث تم وقف رحلات 3 طائرات لمدة قد تتجاوز 3 أشهر أخيرا بسبب تلك الحوادث.

وقال في سؤال برلماني أمس نظرا لخطورة ما تتعرض له طائرات الكويتية من حوادث تشكل تهديدا لسلامة الركاب، وتستنزف المال العام من خلال الخسائر التي تتكبدها المؤسسة نتيجة توقيف الطائرات ونفقات الصيانة، فإن المؤسسة مطالبة بحل حاسم يحول دون تكرار هذه الحوادث في المستقبل مع إجراء التحقيقات اللازمة للوقوف على أسبابها.

وسأل عن أسباب تكرار الحوادث الأرضية التي تتعرض لها طائرات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية؟ وما هي الإجراءات المزمع اتخاذها لمنع حصول هذه الحوادث؟ وهل تم إجراء أي تحقيق بشأنها؟ وما النتائج التي خلصت إليها التحقيقات إن وجدت؟

هل هناك دليل مكتوب لكيفية قيام سائق الآلية الأرضية بعمله وشروط الاقتراب من الطائرة أو أي مبنى أو جسر للركاب خلال مزاولة عمله؟ وما المؤهلات المطلوبة من خبرة/ نوع الرخصة / الفحص الطبي/ مهارة القيادة / نوعية المعمالة / ومتطلبات الطيران المدني لسائق الآلية للسماح له بمزاولة عمله؟ وهل يعد اتقان اللغة الانكليزية أحد شروط العمل؟ وما نوع ومدة دورة التدريب التي يخضع لها سائق الآلية؟ وهل تتطابق تلك الدورات مع متطلبات الإدارة العامة للطيران المدني إن وجدت؟

وتساءل: هل يتم التدريب بالآلية بجانب الطائرة ؟ وهل يتم ذلك بوجود مدرب متخصص للتدريب على جميع الحالات وفي جميع حالات الطقس المختلفة وأوقات اليوم نهارا أو ليلا؟ وهل هناك متابعة دولية ومراقبة جودة الأداء؟ وكم عدد العاملين على الآليات المخصصة لخدمة الطائرة ولمراقبة الاقتراب وتنبيه السائق ومنع الاصطدام؟ وهل يوجد ما يحول دون قيادة الآلية من غير السائق المخصص لها؟ وهل تزود هذه الآليات بجهاز منع الاقتراب؟ وهل هناك فحص دوري يتم اتباعه للتأكد من صلاحية الآليات للعمل؟

هل يحصل السائقون على الراحة المطلوبة وهل هناك ساعات عمل محددة وما مدى الالتزام بها؟ وهل يتم فحص سائقي الآليات من قبل الجهات المعنية في الإدارة العامة للطيران المدني للتحقق من مدى كفاءتهم لمزاولة المهنة؟.

واستفسر عن مرتبات سائقي الآليات الأرضية وهل هي عادلة مقارنة بالعمل الذين يقومون به؟ وهل هناك إجراءات من قبل الإدارة العامة للطيران المدني بخصوص العاملين في هذه المهنة في المطار؟ وهل يتم إعطاء ترخيص معين من قبل الإدارة العامة للطيران المدني لمزاولة هذه المهنة؟ وما نوع عقد التأمين لدى المؤسسة مع شركات التأمين وهل يغطي جميع الحالات ويحفظ حق المؤسسة لتفادي التعرض لخسائر مالية كبيرة في مثل هذه الحالات والحوادث؟