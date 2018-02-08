شكر النائب خليل الصالح تجاوب وزير الصحة د. باسل الصباح مع قضية الكويتيين الذين يتعرضون لعوارض صحية خارج البلاد.
وأوضح الصالح في تصريح صحافي أن الوزير الصباح أبلغه أن الوزارة بدأت في منح هذه الفئة كل المزايا والمستحقات الممنوحة لحالات العلاج بالخارج ، من خلال عرض تقاريرها الصحية على اللجان المختصة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تحسب للوزير وتتناغم مع الاقتراح الذي تقدمنا به قبل أيام في هذا الخصوص، مشدداًعلى أنه قرار مستحق ويصب في صالح المواطنين ويحقق مبدأ العدالة في تقديم الرعاية الصحية.
وأعرب الصالح عن أمله في تسهيل إجراءات حصول المستحقين على مخصصات العلاج بالخارج ، مثمناً ما أبداه وزير الصحة من حرص في هذا الاتجاه.
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