الصالح لإلحاق البدون الحاصلين على 80٪ في الثانوية بكلية التربية

قدم النائب خليل الصالح اقتراحا برغبة يقضي بقبول الطلاب من فئة غير محددي الجنسية الحاصلين على معدل 80% أو أكثر في شهادة الثانوية العامة بجامعة الكويت كلية التربية لدراسة العلوم التطبيقية «الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا» ومن ثم تعيينهم بعد تخرجهم للعمل كمدرسين لهذه المواد في وزارة التربية.

وقال: ان النهضة التقنية والتنمية الشاملة لكل المجالات الصناعية والزراعية والخدمية التي حققتها الدول المتقدمة في الغرب والشرق الأقصى، اعتمدت أساساً على الاهتمام بالتعليم والتأهيل في مجال العلوم التطبيقية مثل الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا وغيرها من التخصصات الحديثة.

ولفت الى عزوف معظم الطلاب الكويتيين عن دراسة هذه المواد رغم أهميتها، مؤكدا ان اقتراحه يأتي لسد الفراغ وتوفير الكوادر المتخصصة في تدريس هذه العلوم وتماشيا مع النهج المتبع في الدولة بإعطاء فئة غير محددي الجنسية أولوية تلي مباشرة المواطنين الكويتيين وأبناء الكويتيات في فرص التعليم والتوظيف.