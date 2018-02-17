الصالح: معوقات تعرقل انضمام العيادات الخاصة إلى تأمين المتقاعدين “عافية”

وجه النائب خليل الصالح, سؤالا إلى وزير الصحة د. باسل الصباح بشأن معوقات الانضمام لمشروع التأمين الصحي “عافية” وقال في سؤاله: إن هناك معوقات تعرقل انضمام العيادات الطبية الخاصة بمشروع التأمين الصحي للمتقاعدين “عافية”، وأن هناك اشكالات تواجه العيادات الطبية في هذا الخصوص مما يؤدي إلى تأخير قبول الانضمام لـ “عافية”، رغم استيفاء المراكز الطبية الخاصة والعيادات الخارجية للشروط اللازمة للانضمام للمشروع ومما لا شك فيه أن هدف المشرع من اقرار قانون التأمين الصحي للمتقاعدين “عافية” هو تقديم الرعاية الصحية المتميزة للمشمولين بالقانون من خلال ايجاد شراكة فاعلة وناجزة للقطاع الطبي الخاص في تحقيق الرعاية الصحية لهذه الشريحة المهمة في المجتمع وبالتالي فإن اي معوقات تعرقل اشراك العيادات الخاصة ضمن “عافية”، تمثل عرقلة للمشروع برمته، كما أن تعطيل دور القطاع الصحي الخاص في الانخراط تحت المظلة الصحية التي يوفرها القانون لفئة المتقاعدين، يؤدي إلى استمرار الضغط على المستشفيات والمراكز الحكومية وتكدس المراجعين وتراجع الخدمة الصحية المقدمة لهم، وبناء عليه يرجى افادتي: ما عدد الطلبات التي تقدمت بها المراكز الطبية الخاصة للانضمام لـ “عافية”؟ وكم طلب تم قبوله، وما عدد الطلبات المرفوضة؟ وما اسباب عدم قبولها؟ ما الأسس التي يتم بناء عليها قبول طلبات المراكز الطبية الخاصة؟ وهل تلقت الوزراة شكاوى في هذا الشأن؟ مع بيان موقف الوزارة منها إن وجدت.

وما الاجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة لتذليل العقبات أمام المؤسسات الصحية الراغبة في الانضمام للمشروع وصولا إلى تعزيز الخدمات المقدمة من خلاله؟

وكم عدد الشكاوى التي تلقتها الوزارة من المواطنين بسبب طوابير الانتظار والمواعيد المتأخرة للمراجعات؟ وكيف تعاملت الوزارة مع تلك الشكاوى؟