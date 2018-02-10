الصالح يترأس وفد الكويت في القمة العالمية للحكومات بدبي

دبي-كونا:

تنطلق في دبي اليوم الأحد النسخة السادسة من القمة العالمية للحكومات والتي تستضيف نخبة من صناع القرار وخبراء الاقتصاد والتكنولوجيا في العالم وذلك بمشاركة وفد حكومي كويتي.

وتشارك الكويت في القمة من خلال وفد حكومي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح وعدد من مسؤولي الدولة.

وتسعى القمة في نسختها الحالية الى استعراض مختلف القضايا الحيوية والتنموية التي تتعلق بآليات عمل حكومات المستقبل كما تسعى إلى استعراض أبرز التحديات التي تواجهها منظومات العمل الحكومي وسبل تضافر الجهود لمواجهتها.

وتهدف القمة العالمية للحكومات ايضا إلى آليات تعاون فاعلة ومثمرة بين القطاعين الحكومي والخاص لتبادل التجارب والخبرات واستثمار أفضل الإمكانات والموارد التقنية والبشرية في سبيل خدمة الإنسانية وتوفير مستقبل أفضل للأجيال القادمة. وتستضيف أعمال الدورة الحالية من القمة العالمية للحكومات التي تعقد تحت شعار (استشراف حكومات المستقبل) 130 متحدثا عالميا في 120 جلسة حوارية وتفاعلية إلى جانب دعوة أكثر من 4000 شخصية حكومية من 140 دولة من بينهم رؤساء حكومات ووزراء ومسؤولون وصناع قرار وعلماء سياسة واقتصاد. وتشهد القمة العالمية للحكومات مشاركة مجموعة من أبرز الشخصيات العالمية في دوائر صنع القرار السياسي والاقتصادي يشاركون في تقديم رؤاهم وخبراتهم وأفكارهم لمستقبل العمل الحكومي وسبل تمتين التعاون الدولي في المجالات التكنولوجية والتنموية. وكانت القمة العالمية للحكومات انطلقت منذ ست سنوات بمبادرة من نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد لتصبح فعالية سنوية تجمع الخبرات العالمية في شتى المجالات تحت سقف واحد لمناقشة اهم القضايا التنموية التي تواجه الدول وسبل حلها.