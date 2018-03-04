الصانع يقاضي جمعية الصحافيين لرفضها قيد القناعي

اعلن المحامي يعقوب عبدالعزيز الصانع أنه تقدم بالطعن أمام المحكمة الإدارية على قرار جمعية الصحافيين الكويتية بخصوص قيام الجمعية برفض قبول عضوية وقيد موكله أمين سر الجمعية السابق الرئيس الفخري للاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية مستشار اتحاد الصحافيين العرب فيصل القناعي.

وقال الصانع في تصريح له: يشرفني أن أدافع عن هامة صحافية ورياضية كبيرة، فالعم فيصل القناعي أحد رواد جمعية الصحافيين، وكان لا بد من تكريمه وتسجيل عضويته كعضوية شرفية للجيل الذهبي الذي يعد القناعي أحد رموزه.

وأضاف: القناعي تقلد منصب أمين السر لمدة 25 عامًا، ونعتقد أن مجلس ادارة جمعية الصحافيين الحالي قد جانبه الصواب في رفضه قيد القناعي، ومارس بذلك نوعًا من التعسف و الانحراف في السلطة لذلك كان الامتناع عن قيده قراراً اداريًا سلبيا يجب الطعن عليه بالإلغاء أمام المحكمة الإدارية وطلب وقف القرار بصفة الاستعجال حتى لا تفوت على موكلي فرصة القيد في سجل جمعية الصحافيين.

واختتم الصانع تصريحه بالقول: نتمنى من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بسط رقابتها على القيد في أي جمعية نفع عام ُتمارس الإقصاء لهدف انتخابي.