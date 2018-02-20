كتبت – مروة البحراوي:

تفقد وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أمس المستشفى الأميري الجديد بمرافقة الفريق الهندسي المتخصص، وحض على سرعة الإنجاز وحل المشاكل العالقة لاستكمال مشاريع الوزارة الانشائية في الوقت المحدد للاستفادة منها في الرعاية الصحية للمواطن والمقيم، وكشف وزير الصحة عقب لقائه الفريق الهندسي بالمستشفى عن احراز العديد من المشاريع تقدماً كبيراً في سير العمل، لافتا الى ان استلام مستشفى الاميري منتصف العام الحالي بسعة ٤٢٠ سريرا ليصل العدد الاجمالي للاسرة في المستشفى ٨٤٠ سريرا.

وعقب انتهاء الجولة التفقدية، شدد الصباح على ضرورة سير العمليات الإنشائية والانتهاء منها بأسرع وقت ممكن للاستفادة من التوسع في عدد الأسرة، وذلك بعد الاطلاع على جميع التفاصيل المتعلقة بالمشاريع الصحية الهندسية، والوقوف على جميع المعلومات المتعلقة بمراحل الإنجاز والتأسيس والتجهيز أيضا وغيرها من المراحل الانشائية.

واطلع الصباح كذلك على مشروع مستشفى الجهراء الجديد، التي يشرف على تصميمه وانشائه الديوان الاميري، مثمنا المكرمة الاميرية الكبيرة بانشاء اكبر صرح طبي متكامل في منطقة الجهراء، وهو ما يعد اضافة للخدمات الطبية لما يتمتع به هذ الصرح الطبي من تصميم حضاري متطور.

وأكد الصباح أن الوزارة تعمل على قدم وساق لبناء مستشفيات ومراكز صحية ذات بنية تحتية عالية المستوى لتشكل بذلك نواة لتحقيق الرؤية المستقبلية للبلاد.