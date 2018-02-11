الصباح: 33 برنامجاً تدريبياً في معهد الاختصاصات الطبية

• المعهد حصل على الاعتراف المؤسسي من الكلية الملكية الكندية لتطبيقه المعايير العالمية

• هادي: سلامة المريض أولوية المنظومة الصحية ونستهدفها في السياسة العامة للتدريب

كتبت – مروة البحراوي:

أكد وزير الصحة الدكتور باسل الصباح ان معهد الكويت للاختصاصات الطبية KIMS يضم حاليا 25 برنامجاً تخصصياً و7 برامج للزمالة التخصصية بنظام التدريب المقنن والذي يمتد الى 5 سنوات بالإضافة إلى برنامج التدريب الأساسي الذي يستفيد منه نحو 198 طبيباً وطبيبة من خريجي كليات الطب المختلفة داخل وخارج الكويت.

وأوضح الوزير الصباح خلال الاحتفال بالمؤتمر الرابع للتعليم الطبي للأطباء المتدربين في البرامج التخصصية بمعهد الاختصاصات الطبية ان «المعهد يُشرف على تدريب أكثر من 750 طبيباً في مختلف التخصصات وضمن منظومة التدريب الحديث التي تم اعتمادها وتطبيقها منذ 2013 مؤكدا على اعتزاز وزارة الصحة بالدور الرائد الذي يقوم به معهد الكويت للاختصاصات الطبية لإعداد وتأهيل وتدريب الكوادر الطبية الوطنية بجميع التخصصات وتطبيق أحدث المعايير العالمية للتدريب».

واشار الى حصول معهد الكويت على الاعتراف المؤسسي غير المشروط من الكلية الملكية للأطباء والجراحين الكنديين في يوليو 2017 لالتزامه بتطبيق المعايير المؤسسية العالمية وارتباط المعهد باتفاقيات تعاون في مجال التدريب مع كل من الكلية الملكية والكلية الملكية للممارسين العامين في المملكة المتحدة والكلية الأيرلندية للأشعة.

ولفت الى إن مؤتمر التدريب الطبي هو المؤتمر الرابع على التوالي ويقام بالتعاون مع كلية الطب المساعد وإدارة الجودة والاعتماد في وزارة الصحة وقد روعي في اختيار محاور المؤتمر إلقاء الضوء على أهم التحديات التي تواجه النظم الصحية الحديثة ومن أهمها القيادة والمعلومات الصحية والجودة وسلامة المرضي فضلاً عن أن فعاليات المؤتمر تضم 18 ورشة عمل متعددة المحاور والتي تتيح الفرصة للحوار العلمي والموضوعي حول العديد من الموضوعات الهامة بالممارسة الطبية وبما يساعد على صقل المهارات وتحديث المعلومات.

واشاد الوزير الصباح بانعقاد الملتقي العلمي لقادة التعليم الطبي الذى تأسس منذ نحو 10 سنوات من جانب المدير التنفيذى للكلية الملكية للأطباء والجراحين الكنديين والذى يعقد سنويا في كندا مؤكدا ان اجتماع الملتقي هذا العام بدولة الكويت سيكون انطلاقة ايجابية لتعزيز التعاون المثمر في مجال التعليم الطبي وستقدم وزارة الصحة جميع الامكانيات للاستفادة من توصيات هذا المؤتمر والملتقى العالمي لقادة التعليم الطبي.

ومن جانبه قال امين عام معهد الكويت للاختصاصات الطبية الدكتور ابراهيم هادي إن من أهم أهداف إنشاء معهد الكويت للاختصاصات الطبية هو رسم السياسة العامة لتدريب و إعداد الأطباء في مختلف التخصصات الطبية، والإشراف على تنفيذها وتقويم نتائجها