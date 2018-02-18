إحصائية رمضان الماضي أظهرت زيادة الإيرادات وانخفاض المخالفات بفضل الرقابة المسبقة

المعتوق: الاتفاقية تهدف إلى الارتقاء بأداء المؤسسات الخيرية وتفعيل دورها المجتمعي

كتب – فارس العبدان:

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح أن حماية العمل الخيري واجب على وزارة الشؤون، مشيرة الى أن تطور العمل الخيري خلال السنوات السابقة خير شاهد على ان التنظيم هو حماية له من أي مسيء أو أي احد يستغل العمل الخيري.

جاء ذلك في كلمتها خلال توقيع اتفاقية تمكين مع الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية بحضور رئيس الهيئة الدكتور عبدالله المعتوق ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية سعد الخراز وعدد من الوكلاء المساعدين بالوزارة والمسؤولين بالهيئة وقالت الصبيح ان مبادرة اليوم في توقيع هذه الاتفاقية تشكل إضافة إلى العمل الخيري، حيث ان تدريب العاملين بالعمل الخيري سواء كانوا متطوعين أو موظفين في الجمعيات الخيرية على أساسيات التطوع وأساسيات العمل التطوعي في مجال الخير وكذلك على البعد الستراتيجي والمتابعة يسهم في زيادة ثقة المجتمع الكويتي في الجمعيات الخيرية حتى تزداد إيراداتها وتنعكس بالإيجاب على الكويت.

واضافت ان كل عمل يحتاج إلى تنظيم وفي أي تنظيم لابد أن يكون هناك شركاء حتى قانون العمل الخيري أتى بمبادرة من الجمعيات الخيرية بهدف حماية العمل الخيري من المندسين وحتى لا نتعرض لمشكلات دولية، مشيرة الى انه وبناء عليه تم العمل على تعديل القانون وهو حاليا في مجلس الامة متمنية ان يصدر بالقريب العاجل، مبينة انه سيتم استدعاء الجمعيات الخيرية الى مجلس الامة لمناقشة القانون معها ونحن جاهزين لمناقشته والعمل به.

واكدت ان لهذا القانون خصوصيته واليوم مع التوقيع مع الهيئة اتفاقية تمكين سيؤكد ان كل من يعمل بالعمل الخيري متمكن من معرفة إبعاد العمل الخيري وعملنا سيكون لمعالجة اي أخطاء عن غير قصد من قبل العاملين او المتطوعين وإظهار العمل الخيري بصورته الشفافة وكل متبرع يعلم أين ذهبت أمواله وبالنهاية الإجراءات التنظيمية للحماية عبر الرقابة والمتابعة.

ولفتت الصبيح إلى انه تم اجراء تعديلات على القانون ليشمل كافة أشكال العمل الخيري، متمنية ان يكون هذا المشروع إضافة ايجابية للعمل الخيري تزيد الثقة بالجمعيات الخيرية.

وذكرت ان احصائية في رمضان اظهرت الزيادة في الإيرادات وانخفاض المخالفات وهو مؤشر على ان الرقابة أدت الى زيادة الايرادات, حيث ان التطوير مستمر الالتزام بالقوانين المحلية والدولية يساهم في تحسين وضع الكويت عالمياً.

من جانبه، قال رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية د. عبدالله المعتوق إنه تم التوقيع على مبادرة “تمكين” التي تهدف إلى تطوير قدرات العاملين في مجال العمل الخيري واكسابهم المهارات اللازمة في التعامل خلال هذا القطاع الهام فضلاً عن الارتقاء بأداء المؤسسات الخيرية وتفعيل دورها المجتمعي والتمهيد لوضع آلية يتسنى من خلالها اعتماد جودة هذه المؤسسات.

وأكد المعتوق أن تسمية الكويت “مركزاً للعمل الإنساني” واختيار سمو الأمير قائداً إنسانياً لم يأت من فراغ بل جاء عبر جهود حكومية وأهلية مضنية في ساحات العطاء والبذل وفعل الخير ومساعدة المعوزين والمحتاجين في شتى بقاع الأرض ومن أقصاها إلى أقصاها، مبيناً ان العمل الخيري ماركة مسجلة باسم الكويت ولا توجد بقعة من الارض تخلو من بصمته، مشيراً إلى أن الصبيح اخذت على عاتقها حماية وتطوير العمل الخيري، من خلال إنجاز مشروع قانون جديد يحفظ حقوق العاملين فيه ويحافظ على سمعته.

وأوضح أن مشروع القانون عرض على جميع القائمين على العمل الخيري في البلاد قبل صياغته الصورة النهائية التي رفع بها إلى مجلس الوزراء، من ثم إلى مجلس الأمة لمناقشته.

وشدد على أن الكويت سباقة ورائدة في مجال العمل الخيري والإنساني، لاسيما أن الجمعيات الخيرية الكويتية باتت علامة بارزة في عمل الخير، عبر تحركاتها الميدانية الواسعة لمساعدة المحتاجين”.

وأكد المعتوق أن “اسطوانة” تورط العمل الخيري الكويتي في دعم أو تمويل الإرهاب ذهبت إلى غير رجعة, مشدداً على أن النية الطيبة لا تكفي لحماية العمل الخيري، لذا وجدت القوانين المنظمة التي تضع ضوابط واشتراطات العمل.