قال رئيس جمعية المهندسين الكويتين فيصل العتل ان وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح اشادت بالجهود التي تقوم بها الجمعية لحماية المهنة والمهنيين في سوق العمل ، واكدت أن الوزارة ماضية مع الجمعية في مشروع الربط الآلي لاعتماد المهندسين .

واضاف العتل في تصريح صحافي امس إننا نثمن عاليا جهود الوزيرة الصبيح لحرصها على تنفيذ هذا المشروع الطموح والذي نأمل الانتهاء منه بأسرع وقت ممكن ، مشيرا الى أنه وأمين السر المهندس فهد العتيبي وعضو مجلس الادارة المهندس علي عباس محسني التقوا الوزيرة أول من أمس وتابع أن المشروع سيتيح لهيئة القوى العاملة والجهات الراغبة في أن تعرف وضع المتقدمين للعمل في الكويت كمهندسين.

وذكر إن قاعدة بيانات الجمعية وقوائم المهندسين المعتمدين فيها ستكون متاحة من خلال عملية ربط الكتروني أتممنا انجاز بنيتها التحتية ، لافتا الى ان حماية المهنة أولوية في عمل الجمعية وأنه بتعاون وزارة الشؤون وهيكلة القوى العاملة بشكل خاص سنتمكن من القضاء على ظاهرة وجود مهندسين يحملون شهادات من جامعات غير معتمدة من جهات التقييم الاقليمي والعالمي وتساهم في الارتقاء بالمهنة الهندسية وتطبيقاتها في المشاريع العامة والخاصة.

وعلى صعيد آخر هنأ العتل زملائه المهندسين باكتمال الاستعدادت لاقامة أول احتفالية بيوم المهندس الكويتي برعاية وحضور وزير الأشغال العامة وزير البلدية المهندس حسام الرومي مساء اليوم الأربعاء في مركز جابر الأحمد الثقافي، لافتا الى أن هذه الاحتفالية ستمثل نقطة تحول في تكريم واهتمام الدولة بالمهندس الكويتي .

وأوضح رئيس الجمعية أن الاحتفالية ستكرم رواد العمل الهندسي ورؤساء الجمعية السابقين والداعمين لعمل الجمعية من

القطاعين العام والخاص، متوجها بالشكر لرعاية الوزير ولدعم ورعاية الديوان الأميري ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي لهذه الاحتفالية.